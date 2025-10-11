Ultimat Rusom: Čas imate do ponedeljka, 13. oktobra

Latvijske oblasti so 841 državljanom Rusije, ki živijo v Latviji, postavile ultimat, da morajo do ponedeljka, 13. oktobra, zapustiti državo. Razlog za to je dejstvo, da kot ruski državljani ne izpolnjujejo več zakonskih pogojev za bivanje v Latviji, ki jih je latvijska vlaga zaostrila v zadnjih treh letih. V tej baltski državi sicer živi več deset tisoč Rusov.

841 državljanov in državljank Rusije, ki morajo Latvijo zaradi neizpolnjevanja pogojev za nadaljevanje bivanja v državi zapustiti do ponedeljka, bo po izteku roka v državi nezakonito, poročajo latvijski mediji.

Kaj se bo zgodilo vsem, ki bodo izgubili dovoljenje za bivanje v Latviji

To v teoriji pomeni, da jih lahko latvijske oblasti, če državljani Rusije ne bodo sprožili postopkov za ponovno pridobitev dovoljenja za bivanje v Latviji, prisilno deportirajo v njihovo domovino, izgubili pa bodo tudi dostop oziroma pravice za dostop do socialnih storitev.

Strožji pogoji za Ruse in Rusinje

Latvija je kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine spremenila zakonodajo, ki ureja dovoljenja za bivanje tujcev v državi, leta 2024 pa so tudi zaostrili zakonodajo, ki zadeva državljane Rusije, ki živijo v Latviji.

Z bodečo žico zavarovana meja med Rusijo in Latvijo. Foto: Shutterstock

Ruski državljani morajo za dovoljenje za bivanje v Latviji v skladu s posodobljeno zakonodajo pridobiti status rezidenta EU za daljše časovno obdobje, izkazati morajo znanje latvijskega jezika na ravni A2, opraviti pa so morali tudi varnostna preverjanja, za kar se je rok iztekel sredi tega leta.

Velika večina Rusov v Latviji izpolnjuje pogoje za bivanje

V Latviji je ob začetku zaostrovanja imigracijske zakonodaje sicer živelo okrog 30 tisoč ruskih državljank in državljanov. Velika večina se je spremembam zakonodaje prilagodila in izpolnila zahtevane pogoje, okrog 2.600 Rusov in Rusinj pa je Latvijo zapustilo prostovoljno.