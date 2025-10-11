Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sobota,
11. 10. 2025,
20.33

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
tujci imigracijska politika Vojna v Ukrajini Latvija Rusija

Sobota, 11. 10. 2025, 20.33

13 minut

Ultimat Rusom: Čas imate do ponedeljka, 13. oktobra

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Latvija, Riga, Rusija | Riga, prestolnica Latvije. | Foto Shutterstock

Riga, prestolnica Latvije.

Foto: Shutterstock

Latvijske oblasti so 841 državljanom Rusije, ki živijo v Latviji, postavile ultimat, da morajo do ponedeljka, 13. oktobra, zapustiti državo. Razlog za to je dejstvo, da kot ruski državljani ne izpolnjujejo več zakonskih pogojev za bivanje v Latviji, ki jih je latvijska vlaga zaostrila v zadnjih treh letih. V tej baltski državi sicer živi več deset tisoč Rusov.

841 državljanov in državljank Rusije, ki morajo Latvijo zaradi neizpolnjevanja pogojev za nadaljevanje bivanja v državi zapustiti do ponedeljka, bo po izteku roka v državi nezakonito, poročajo latvijski mediji.

Keith Kellogg
Novice "Putin globoko v svojem srcu ve: Konec je"

Kaj se bo zgodilo vsem, ki bodo izgubili dovoljenje za bivanje v Latviji

To v teoriji pomeni, da jih lahko latvijske oblasti, če državljani Rusije ne bodo sprožili postopkov za ponovno pridobitev dovoljenja za bivanje v Latviji, prisilno deportirajo v njihovo domovino, izgubili pa bodo tudi dostop oziroma pravice za dostop do socialnih storitev.

Strožji pogoji za Ruse in Rusinje

Latvija je kmalu po začetku ruske invazije Ukrajine spremenila zakonodajo, ki ureja dovoljenja za bivanje tujcev v državi, leta 2024 pa so tudi zaostrili zakonodajo, ki zadeva državljane Rusije, ki živijo v Latviji.

Z bodečo žico zavarovana meja med Rusijo in Latvijo. | Foto: Shutterstock Z bodečo žico zavarovana meja med Rusijo in Latvijo. Foto: Shutterstock

Ruski državljani morajo za dovoljenje za bivanje v Latviji v skladu s posodobljeno zakonodajo pridobiti status rezidenta EU za daljše časovno obdobje, izkazati morajo znanje latvijskega jezika na ravni A2, opraviti pa so morali tudi varnostna preverjanja, za kar se je rok iztekel sredi tega leta.

Dron, brezpilotni letalnik
Novice Svarilo iz Nemčije: Prišli so ponoči in videli vse. Nato so izginili neznano kam.

Velika večina Rusov v Latviji izpolnjuje pogoje za bivanje

V Latviji je ob začetku zaostrovanja imigracijske zakonodaje sicer živelo okrog 30 tisoč ruskih državljank in državljanov. Velika večina se je spremembam zakonodaje prilagodila in izpolnila zahtevane pogoje, okrog 2.600 Rusov in Rusinj pa je Latvijo zapustilo prostovoljno. 

 

tujci imigracijska politika Vojna v Ukrajini Latvija Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.