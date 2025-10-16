Ameriški predsednik Donald Trump si prizadeva za ustanovitev Sklada za zmago Ukrajine, ki bi se financiral z drastičnimi novimi carinami na uvoz iz Kitajske, je v sredo poročal Telegraph. Svojemu finančnemu ministru Scottu Bessentu je naročil, naj načrt predstavi evropskim kolegom pred petkovim obiskom Volodimira Zelenskega v Washingtonu.

Strategija Donalda Trumpa pomeni tudi pomemben premik v njegovem stališču do Ukrajine, saj je v preteklosti že izrazil dvome o vojaški zmagi Ukrajine, zdaj pa se zdi, da izgublja potrpljenje z Vladimirjem Putinom. Kot je poročal Telegraph, je podoben ton kot Trump uporabil tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth, ki je na srečanju Nata dejal, da so ZDA pripravljene podpreti Kijev na načine, kot jih lahko podprejo le Združene države, če se bo Rusija še naprej izogibala mirovnim pogovorom.

Trump želi za Kitajsko uvesti 500-odstotne carine

Strategija, ki jo namerava uporabiti ameriški predsednik Trump, predvideva uvedbo 500-odstotne carine na uvoz iz Kitajske, zbrani denar pa bi uporabili za oboroževanje ukrajinske vojske. Načrt, za katerega se zavzema Trump, predvideva, da bi na ta način izvajal največji gospodarski pritisk na Putina, katerega vojni stroj je močno odvisen od kitajske podpore. S tem želi Putina prisiliti, da sede za pogajalsko mizo s Trumpom in Zelenskim.

"Predsednik Trump je veleposlaniku in meni naročil, naj našim evropskim zaveznikom povemo, da bi bili za to, ali naj to imenujemo carina za rusko nafto za Kitajsko ali carina za ukrajinsko zmago za Kitajsko," je ameriški finančni minister Bessent povedal novinarjem. Dodal je, da morajo biti ukrajinski ali evropski zavezniki pripravljeni slediti temu zgledu ZDA. "Odzvali se bomo, če se nam bodo pridružili naši evropski partnerji," je še dodal.

Sankcije proti Kitajski že naletele na odpor nekaterih evropskih vlad

Po poročanju Telegrapha diplomatski viri pravijo, da je ideja o sankcijah proti Kitajski zaradi nakupa ruske nafte že prej naletela na odpor evropskih vlad. Čeprav so članice Nata Peking označile za odločilnega omogočevalca ruske vojne, pa so številne države, vključno z Veliko Britanijo, zavrnile, da bi Kitajsko razglasile za sovražnika.

Ukrajinski obrambni minister Denis Šmihal je v sredo zaveznikom povedal, da bo Ukrajina do leta 2026 potrebovala 120 milijard dolarjev (103 milijarde evrov) za financiranje še enega leta odpora v vojni med Ukrajino in Rusijo. Na sedežu Nata so se razprave osredotočile na to, kako zbrati polovico tega zneska od podpornikov Kijeva.

Med pomembnimi vprašanji v Natu je tudi donacija "raket dolgega dosega, ki jih imajo naši partnerji. Imena teh raket vsi poznajo, absolutno, so splošno znana," je na rakete Tomahawk v svojem nagovoru namignil Šmihal. Pričakuje tudi, da bo prav dobava raket dolgega dosega glavna tema srečanja med Zelenskim in Trumpom.

Aktivna uporaba miru skozi moč

Evropski viri v Natu podpirajo potezo, ki bi Ukrajini omogočila napad na cilje globoko za ruskimi linijami, vendar priznavajo, da je odločitev v celoti odvisna od ameriškega predsednika. Če bi se Trump s tem strinjal, bodo evropske države verjetno morale plačati za rakete in usposabljanje prek programov Nata.

"Če smo se pod predsednikom Trumpom česa naučili, je to aktivna uporaba miru skozi moč. Mir dobiš, ko si močan, ne ko uporabljaš močne besede ali kažeš s prstom. Mir dobiš, ko imaš močne in resnične zmogljivosti, ki jih tvoji nasprotniki spoštujejo," je dejal ameriški obrambni minister Hegseth.