Bugatti kmalu povsem hrvaški? Mate Rimac ga želi zase. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
17. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 54 minut

Bugatti kmalu povsem hrvaški? Mate Rimac ga želi zase.

Bugatti Rimac

Foto: Bugatti Rimac

Hrvaški avtomobilski vizionar Mate Rimac želi odkupiti Porschejev 45-odstotni lastniški delež v Bugattiju in v celoti prevzeti to slavno avtomobilsko podjetje.

Hrvaški Rimac Group in Porsche sta pred štirimi leti združila moči in ustanovila podjetje Bugatti Rimac, že prihodnje leto pa bi se lahko lastništvo Bugattija povsem preselilo na stran ambicioznih Hrvatov. Mate Rimac je v pogovoru za Bloomberg pojasnil, da si želi poln nadzor in da bi mu to pomagalo pri dolgoročnih odločitvah in investicijah. 

Odkup bi Hrvata stal približno milijardo evrov

Za tako potezo bi moral Rimac odkupiti Porschejev 45-odstotni delež, ki je trenutno vreden okrog ene milijard evrov. Rimac naj bi po njegovih besedah imel investitorje za ta znesek, a pogajanja so nepredvidljiva in zato v polni prevzem še ni prepričan. Ta pa bi se lahko zgodil že prihodnje leto. 

Porsche bi sicer tudi v tem primeru ohranil določen nadzor, saj so sami 22-odstotni lastnik skupine Rimac Group. 

Bugatti tourbillon je ena zadnjih kreacij Bugattijeve slovite avtomobilske znamke.

