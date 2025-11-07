Zaključek v Idriji: že v soboto adrenalin tudi po mestnih ulicah #foto

Državno prvenstvo v reliju se bo ta konec tedna zaključilo v Idriji, kar bo tudi zadnja avtošportna prireditev leta v Sloveniji.

Foto: Gregor Pavšič Idrijčani bodo v soboto in nedeljo pripravili že osemnajsto izvedbo svojega relija, ki bo sklenil letošnje državno prvenstvo. V soboto se bo reli začel s tradicionalno hitrostno preizkušnjo po ulicah Idrije (štart ob 15. uri), ostalih osem hitrostnih preizkušenj bo nato na sporedu v nedeljo. Skupna tekmovalna dolžina relija je 90 kilometrov.

Video - lanska akcija z relija v Idriji

Foto: Gregor Pavšič

Organizatorjem se je prijavilo 67 posadk, od tega je 53 slovenskih. Ker je precej odločitev v državnem prvenstvu že znanih, bo manjkalo nekaj vodilnih voznikov iz letošnje sezone. Prvi favorit relija bo letošnji vnovični državni prvak Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki bo poskušal pred domačimi gledalci zmagati prvič po letu 2023.

Turkov glavni tekmec je Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot), ki bo poskušal z dobrim zaključkom sezone dobiti zagon za leto 2026, Grossi pa se obenem poteguje za končno tretje mesto v državnem prvenstvu. Presenečenje na seznamu prijav je Mitja Glasenčnik (citroen C3 rally2, sovoznik Matej Pistotnik). Velenjčan je letošnji državni prvak divizije 4 (renault clio rally3), ki pa bo v Idriji opravil debi v najvišjem razredu Rally2. Glasenčnik bi še lahko ogrozil tretje mesto Grossija v državnem prvenstvu. Naslov prvaka je oddan Turku, naslov podprvaka pa Marku Škulju. Mladi dirkač je med tistimi, ki idrijski reli izpušča.

Napeto bo predvsem v najmanjšem razredu

Na sobotnem in nedeljskem reliju bo v ospredju odločitev o naslovu državnega prvaka v najštevilčnejši diviziji 1. Naslov se nasmiha Luki Brusu (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek). Za naslov mu zadošča že drugo mesto. Zmago pa potrebuje njegov glavni izzivalec Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Gorenc Velkavrh). Brus bo naslov prvaka v Idriji lovil že tretjič, prva dva poizkusa pa se mu nista izšla. Velkavrh bi v primeru uspeha postal državni prvak v reliju še pred polnoletnostjo.

Idrijski reli bo prav tako določil državnega prvaka divizije 3. Kandidata sta Tilen Likar (ford fiesta ST, sovoznica Angela Habe) in Robert Kresnik (renault clio RS, sovoznica Nives Cotič).

V diviziji 2 je državni prvak že postal Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), v razredu Masters pa Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent).

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič