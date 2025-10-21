Izjemna grafika: kmalu simulacija, ki napoveduje pravo revolucijo #foto

Asseto Corsa Rally bi lahko postala najbolj realna simulacija avtomobilskega relija do zdaj. Ceste in avtomobile bodo 3D skenirali, zvok je aventičen, prvi vtisi pa pred uradnim zagonom zelo spodbudni.

Foto: KUNOS Simulazioni Asseto Corsa velja za eno najbolj uveljavljenih avtomobilsko-dirkaških simulacij, 13. novembra pa bodo javnosti prvič predali v uporabo tudi svojo simulacijo za reli. Sodeč po fotografijah in posnetkih voženj razvojnih voznikov bo to najbolj dodelana in realna simulacija relija kot najbolj raznovrstnega avtomobilskega športa. Narava relija daje veliko izzivov tudi razvijalcem. Poskrbeti je treba za avtentičen zvok, navijače, različne podlage in oprijeme na cesti, svoje doda še spremenljivo vreme in podobno. Glede na prve vtise se bo morda končala prevlada že 20 let stare simulacije oziroma platforme Richard Burns Rally.

Simulacija Asseto Corsa Rally bo 13. novembra na voljo na platformi Steam, pozneje pa tudi za konzole.

Video - prikaz razvojne verzije simulacije:

Sprva bo v simulaciji na voljo deset uradnih avtomobilov, ki bodo kombinacija tako modernih avtomobilov kot starodobnikov. Tako je del igre hyundai i20 rally2, med starejšimi dirkalniki pa lahko izpostavimo lancio stratos, lancio 037 rally, fiata 131 abarth, lancio delto HF integrale in citroen xsaro WRC. Tekom razvojne faze od 12 do 17 mesecev bodo v igro dodali še nekaj deset avtomobilov.

Vsi avtomobili so skenirani v 3D tehniki, enako velja tudi za simulacije realnih hitrostnih preizkušenj. Sprva bo na voljo 33 kilometrov cest, med temi realne hitrostne preizkušnje z relijev v Alzaciji in Walesu.

