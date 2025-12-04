Predvidoma v letu 2026 bo Slovenija odprla veleposlaništva v Uzbekistanu, Kazahstanu, na Islandiji in Norveškem. Vsa bodo sedež imela v Ljubljani, kar pomeni, da bodo našteta veleposlaništva vodili tako imenovani leteči veleposlaniki, so pojasnili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve.

V torek so bili v uradnem listu objavljeni štirje ukazi predsednice republike Nataše Pirc Musar o odprtju veleposlaništev v Uzbekistanu, Kazahstanu, na Islandiji in Norveškem.

Na zunanjem ministrstvu so pojasnili, da so se za odprtje teh veleposlaništev odločili "v želji po nadgradnji dvostranskih odnosov z naštetimi državami".

Materialne in kadrovske omejitve

Veleposlaništva bodo imela sedež v Ljubljani, kjer jih bodo vodili tako imenovani leteči veleposlaniki. Na ministrstvu so razložili, da so se za nerezidenčno pokrivanje iz Ljubljane odločili zaradi objektivnih materialnih in kadrovskih omejitev.

"Na podlagi izkušenj, ki jih imamo z že delujočo letečo veleposlanico za Portugalsko, ocenjujemo, da gre za učinkovito in stroškovno ugodno rešitev," so dejali na ministrstvu.

Odprtje navedenih veleposlaništev po oceni ministrstva ne bo imelo posebnih finančnih posledic, "saj bodo veleposlaniki delovali iz prostorov ministrstva za zunanje in evropske zadeve v Ljubljani".

Postopki za izbiro vodij novih veleposlaništev se še niso začeli, so še pojasnili na ministrstvu.