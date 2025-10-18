Sebastien Ogier je predzadnji dan relija Srednja Evropa doživel nesrečo in ogrozil naskok na rekordni deveti naslov svetovnega prvaka. Smolo Francoza je izkoristil dvakratni svetovni prvak Kalle Rovanperä (oba Toyota). Finec ima pred zadnjim dnevom 36,3 sekunde prednosti pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai).

Sebastien Ogier je na sobotni drugi hitrostni preizkušnji v kraju Keply na Češkem na ovinku, polnem listja, zdrsnil s ceste v jarek, pri tem pa je še zadel v drevo. Enainštiridesetletni francoski dirkač, ki je nazadnje osvojil naslov svetovnega prvaka leta 2021, bo kljub nesreči v nedeljo - če bo njegov avto pripravljen za dirko - lahko nastopil na tako imenovani etapi "power stage", kjer bo na voljo pet točk.

Smolo Ogierja lahko poleg trenutno vodilnega finskega dirkača izkoristi tudi Valižan Elfyn Evans (Toyota). Ta je na tretjem mestu (+44,7), po končani dirki pa se lahko v skupni razvrstitvi zavihti na prvo, saj za Ogierjem zaostaja le dve točki. Do konca sezone sta sicer še dve preizkušnji, obe bosta na sporedu novembra, predzadnja na Japonskem, zadnja pa v Savdski Arabiji.

V nedeljo bodo še štiri hitrostne preizkušnje v skupni dolžini 78 kilometrov, trasa bo potekala v Nemčiji in Avstriji.