A. P. K.

Pošteni najditelj na policijo vrnil večjo vsoto denarja

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Policisti Policijske postaje Idrija so bili v ponedeljek obveščeni, da je pošteni najditelj na območju Spodnje Idrije konec minulega tedna oz. 31. oktobra 2025 v večernih urah našel več kot sto evrov gotovine. Če ste lastnik pozabljene oz. izgubljene gotovine, se čim prej zglasite na Policijski postaji Idrija, kjer hranijo vaš denar, so sporočili s policije.

Posameznike oz. naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno oz. izgubljeno gotovino, na policiji ponovno opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oz. izročijo policistom na najbližji policijski postaji.

Pozabljene oz. izgubljene gotovine si nikar ne prilastite

"V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev, ki se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo," so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica.

Postopek ravnanja z najdenimi stvarmi je natančneje opredeljen v stvarnopravnem zakoniku in pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi, so še zapisali na policiji. Podatki o najdenih predmetih skladno s Pravilnikom o postopku z najdenimi stvarmi so objavljeni tudi na naslednji spletni strani Policije.

