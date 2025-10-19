Rovanperä zmagovalec srednjeevropskega relija

Finec Kalle Rovanperä (Toyota) je zmagovalec srednjeevropskega relija za svetovno prvenstvo, ki je konec tedna potekal v Nemčiji, Avstriji in na Češkem. Drugi je bil njegov moštveni sotekmovalec Valižan Elfyn Evans.

Razplet relija je glavno točko doživel že v soboto, ko je dotlej vodilni, nekdanji večkratni svetovni prvak Francoz Sebastien Ogier, še en voznik Toyote, zletel s ceste in se zaletel v drevo. Etape tako ni končal, izgubil je vodstvo in omogočil finskemu moštvenemu sotekmovalcu, da se povsem enakovredno vključi v boj za naslov prvaka.

Ogier, ki lovi deveti naslov prvaka in prvega po letu 2021, je danes sicer nadaljeval in dobil tri od štirih hitrostnih preizkušenj. A zaradi nedokončanih sobotnih "brzincev" ni mogel računati na visoko skupno uvrstitev, je pa pobral največ bonus točk (10), ki so bile na voljo danes.

V SP je zdaj vrh precej zgoščen. Evans po novem vodi z 247 točkami, še dva Toyotina dirkača pa sta tudi povsem blizu, zdaj imata dve dirki pred koncem sezone tako Ogier kot Rovanperä po 234 točk.

Med konstruktorji pa je Toyota že prvak za letošnjo sezono, potem ko so njeni dirkači zmagali na 11 od dosedanjih 12 relijev. Za japonsko tovarno je to peta zaporedna in skupno deveta lovorika v zgodovini, z današnjim slavjem so pri Toyoti tudi prehitel Citroen in njegovih osem naslovov, pred Japonci je le še Lancia z desetimi.

Današnji zadnji dan relija je lahko zaradi velike prednost po Ogierjevem odstopu Rovanperä odpeljal povsem mirno. Na koncu je imel 43 sekund naskoka pred Evansom, še pet več je zaostal Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki je bil pred nedeljo še drugi.

Finski svetovni prvak iz let 2022 in 2023 je tako dosegel tretjo zmago v sezoni po Kanarskih otokih in domači Finski.

"Lepo se je bilo vrniti na makadam. S Sebastienom sva narekovala zelo dober ritem. Čestitke vsem v ekipi, odlično smo opravili delo. Kar se tiče naslova med posamezniki, pa vem, da ne bo lahko, ampak zdaj sem dobil pravo željo," je za prireditelje dirke dejal zmagovalec.

Do konca letošnje sezone sta le še dva relija; predzadnji bo v začetku novembra na Japonskem, zadnji pa konec novembra v Savdski Arabiji.