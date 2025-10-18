Mark Škulj (Škoda Fabia Rally 2) je zmagovalec relija Soča, predzadnje preizkušnje v koledarju državnega prvenstva. Naslov državnega prvaka pa si je vnovič zagotovil Rok Turk (Hyundai i20 Rally 2), ki je bil v Posočju sicer četrti.

Rok Turk je bil favorit tudi pred tem relijem, a sta imela skupaj s sovoznico Blanko Kacin kar nekaj težav v prvi polovici hitrostnih preizkušenj, ko sta dvakrat prebila pnevmatiko in izgubila dragocen čas. Od zadnjih štirih hitrostnih preizkušenj sta sicer dobila kar tri, a je bil zaostanek prevelik. Kljub temu je četrto mesto zadostovalo za nov naslov prvaka.

"Poznate tisto zgodbo o pogumu, hitrosti in ekipnem duhu? Midva z Blanko sva postala glavni osebi v novi pripovedi, ki nosi naslov Kako osvojiti 8. naslov državnih prvakov. Četrto mesto v Soški dolini je namreč prineslo dovolj točk, da lahko že pred zadnjo dirko potrdimo, da sva zmagovalca skupnega seštevka za leto 2025," je v svojem slogu na družbenih omrežjih zapisal Turk.

Ta je na koncu zaostal dobro minuti za zmagovalcem relija Markom Škuljem, ki je sicer skupaj s sovoznico Pio Šumer vodil od starta do cilja in se veselil druge zmage v sezoni. Na drugem mestu je s 13,9 sekunde zaostanka končal Jan Medved (Hyundai i20 Rally 2), tretji pa je bil Marko Grossi (Citroen C3 Raly 2), ki je zaostal 37,6 sekunde.

Do konca sezone DP dirkače čaka še reli Idrija, ki bo 8. in 9. novembra.

Zadnjih 20 državnih prvakov v reliju



2006 Boštjan Logar (Mitsubishi Lancer EVO VIII)

2007 Tomaž Kaučič (Subaru Impreza N11)

2008 Tomaž Kaučič (Mitsubishi Lancer EVO IX)

2009 Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO IX)

2010 Aleks Humar (Subaru Impreza N14)

2011 Piero Longhi (Ita/Škoda Fabia S2000)

2012 Aleks Humar (Škoda Fabia S2000)

2013 Aleks Humar (Renault Clio R3)

2014 Aleks Humar (Renault Clio R3)

2015 Darko Peljhan (Mitsubishi Lancer EVO IX)

2016 Aleks Humar (Renault Clio R3T)

2017 Rok Turk (Peugeot 208 R5)

2018 Rok Turk (Peugeot 208 R5)

2019 Rok Turk (Hyundai i20 R5)

2020 Rok Turk (Hyundai i20 R5)

2021 Rok Turk (Hyundai i20 R5)

2022 Rok Turk (Hyundai i20 rally2)

2023 Marko Grossi (Hyundai i20 R5)

2024 Rok Turk (Hyundai i20 rally2)

2025 Rok Turk (Hyundai i20 rally2)