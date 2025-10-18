Pri 21 letih je prvi kandidat, da postane naslednji kralj relija v Sloveniji #foto

Zmaga na reliju Soška dolina za 21-letnega Marka Škulja, že osmi naslov državnega prvaka pa za 43-letnega Roka Turka. Mladi nezadržno stopajo proti vrhu slovenskega relija, toda finančne zahteve so že na ravni državnega prvenstva izjemno visoke.

V slovenskem reliju so vse bolj opazni mladi vozniki, ki postopno prevzamejo pomembno vlogo tudi v skupni razvrstitvi državnega prvenstva. Na reliju v Soški dolini je 21-letni Mark Škulj (škoda fabia RS rally2, sovoznica Pia Šumer) včeraj zmagal drugič letos in napovedal, da je postal najresnejši izzivalec zdaj že osemkratnega državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally, sovoznica Blanka Kacin).

Poleg mladega Škulja še zmaga in naslov prvaka 25-letnega Martina Čendaka (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič v Diviziji 2, v najbolj množični Diviziji 1 pa je v Kobaridu zmago slavil komaj 17-letni Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc). Velkavrh je bil celo najmlajši udeleženec relija med vozniki.

Konec sezone evropskega prvenstva leta 2023 je Škulj (takrat s sovoznikom Matejem Čarjem) na Madžarskem Sloveniji pripeljal stopničke v mladinskem evropskem prvenstvu. Njegova družba sta bila Romun Norbert Maior in Italijan Roberto Dapra. Maior je bil to leto evropski mladinski prvak in nato že leto pozneje mladinski svetovni podprvak. Dapra je postal eden najhitrejših italijanskih voznikov, letos je tretji v skupnem seštevku DP, dosegel pa je svojo prvo zmago na svetovnem prvenstvu v WRC2.



Naskok na vrh državnega prvenstva je sicer tudi velik finančni zalogaj, saj lahko najem dirkalnika najvišjega razreda Rally2 za eno sezono krepko presega 100 tisoč evrov.

Video – na reliju tudi po zraku

Zmagovalni dirkalnik Divizije 1 – vozil ga je komaj 17-letni Mitja Velkavrh. Foto: Gregor Pavšič

Skupno je bilo na reliju v Soški dolini pet voznikov, mlajših od 22 let. To so bili 17-letni Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Gorenc Velkavrh), ki mora imeti na dirkalniku še nalepko za mladega voznika, sveže polnoletni Tilen Likar (ford fiesta ST), 20-letni Rene Černigoj (opel adam cup, sovoznik Aljaž Černigoj) in 21-letni Škulj.

Naslednji najmlajši je bil 25-letni Martin Čendak (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič). Na drugi strani je bilo v konkurenci med Slovenci devet voznikov, starejših od 50 let. Darko Peljhan, ki vozi reli že vse od leta 1991 in mu je Škulj letos izmaknil status najmlajšega zmagovalca relija za DP, je star 55 let. Več kot polovico svojega življenja je Idrijčan torej že zapisan avtomobilskemu športu.

Rok Turk ima že osem naslovov državnega prvaka. Foto: Gregor Pavšič

Naslov državnega prvaka v reliju je včeraj potrdil Turk, ki sicer v reliju vozi že 23 let. Še eno leto prej, to je v sezoni 2001, je začel v gorskih dirkah. Grossi je star 31 let in dirka od leta 2012, državni prvak je bil predlani. Včeraj odličen drugi Jan Medved (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj) je podobno kot Škulj začel rosno mlad. Danes je star 38 let, a z nekaj premori dirka že 20 let.

Škulj je v Soški dolini vodil od štarta do cilja

Mark Škulj in Pia Šumer (škoda fabia RS rally2) sta na reliju Soča Valley zmagala drugič letos in pokazala najboljšo predstavo v letošnji sezoni. Škulj je vodil od štarta do cilja.

Škulju je bil sprva najbližje Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki pa je zaostal po dveh prebitih pnevmatikah. V sklepu relija se je Škulju približal Jan Medved (hyundai i20 rally2, sovoznik Izidor Šavelj), ki je dirkalnik Rally2 vozil prvič po uvodnem reliju letošnje sezone. Škulj je imel pred Medvedom v cilju 13,9 sekunde prednosti, na stopničkah kot tretji še Marko Grossi (citroen C3 rally2, sovoznica Tara Berlot) z zaostankom 37,6 sekunde.

Četrti skupno Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki je zaostal dobro minuto (1:01,4) in potrdil osmi naslov državnega prvaka, peti pa z najboljšim rezultatom svoje kariere Ambrož Kavs (ford fiesta rally3, sovoznik Nejc Cencič).

Odličen povratek v razred Rally2 za Jana Medveda. Foto: Gregor Pavšič

Škulj je dobil štiri, Turk tri, Medved pa eno hitrostno preizkušnjo.

Rezultati – reli Soška dolina: 1. Škulj–Šumer (škoda fabia RS rally2) 49:54,6; 2. Medved–Šavelj (hyundai i20 rally2) +0:13,9; 3. Grossi–Berlot (citroen C3 rally2) +0:37,6; 4. Turk–Kacin (hyundai i20 rally2) +1:01,4; 5. Kavs–Cencič (ford fiesta rally3) +2:31,4; 6. Glasenčnik–Pistotnik (renault clio rally3) +2:37,2; 7. Čebron–Umek (mitsubishi lancer EVO9) +3:20,7; 8. Zrinski–Kurent (škoda fabia RS rally2) +3:55,2; 9. Čendak–Markežič (opel corsa rally4) +3:59,0; 10. Miklavčič–Černigoj (peugeot 208 rally4) …

Odličen reli je uspel Kavsu, ki tako visoko v skupni razvrstitvi še ni bil, obenem pa je zmagal v Diviziji 4. Drugi je bil Mitja Glasenčnik (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik), ki pa je potrdil naslov državnega prvaka.

Foto: Gregor Pavšič

Naslov prvaka potrdili tudi Čendak, Glasenčnik in Zrinski

V drugi diviziji nova zmaga Martina Čendaka (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), ki je imel 26,2 sekunde prednosti pred Vasjo Miklavčičem (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj). Tretji je bil Martin Mlinar (peugeot 208 rally4, sovoznik Miran Mlinar). Čendak je tako na najboljši način potrdil naslov državnega prvaka.

Nova zmaga v Razredu Masters je za naslov prvaka zadoščala tudi Alešu Zrinskemu (škoda fabia RS rally2).

V Diviziji 1 je od štarta do cilja vodil Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Gorenc Velkavrh). 17-letnik je imel 16,5 sekunde naskoka pred Alanom Pajkom (renault clio rally5, sovoznik Enej Bobič), tretji pa je bil pa Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek). Velkavrh je prednost Brusa v skupnem seštevku zmanjšal na 14 točk, obema se bo letos en rezultat še odbil.

V Diviziji 3 prepričljiva zmaga Roberta Kresnika (renault clio RS, sovoznica Nives Cotič), ki je imel skoraj štiri minute in pol prednosti pred Tilnom Likarjem (ford fiesta ST, sovoznica Angela Habe). V pokalu 1a je zmagal Matjaž Vogrič (MG ZR 105, sovoznica Tjaša Vogrič), v pokalu Yugo pa Denis Dekleva (sovoznik Silvo Likar).

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič