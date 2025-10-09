Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Uspeh macana, nov padec na Kitajskem: Porsche z dobro in slabo novico

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Porsche macan | Več kot polovico macanov je Porsche letos prodal v električni različici. V Evropi druge izbire za ta avtomobil tudi ni. | Foto Gregor Pavšič

Več kot polovico macanov je Porsche letos prodal v električni različici. V Evropi druge izbire za ta avtomobil tudi ni.

Foto: Gregor Pavšič

Kompaktni SUV macan, ki ga Porsche v Evropi ponuja le še kot električnega, je letos med vsemi modeli dosegel najvišjo rast prodaje. Na drugi strani strmemu padcu na Kitajskem ni videti konca.

Porsche je najodločnejši korak proti elektriki naredil z macanom, enim svojih najbolje prodajanih modelov. Ta je v Evropi na voljo le še z električnim pogonom, zunaj Evrope pa za zdaj v prejšnji generaciji tudi še s klasičnim pogonom. V prvih devetih mesecih so prodali večino električnih macanov, in sicer je bilo teh 55 odstotkov (64.783).

Zunaj Evrope so prodali 28.533 klasičnih macanov. Prodaja macana v celoti je 18 odstotkov višja kot v enakem obdobju lani. Macan je med vsemi modeli Porscheja celo dosegel največjo rast prodaje.

Porsche Kitajska | Foto: Porsche Foto: Porsche Nič več zaslužka iz Kitajske

Nemcem je globalna prodaja avtomobilov v prvih treh četrtinah leta padla za šest odstotkov. Prodaja raste v Severni Ameriki, še naprej pa je za upravo v Stuttgartu boleče stanje na Kitajskem. Tam je letos prodaja spet upadla za dodatnih 26 odstotkov in strmemu padcu kar ni videti konca. Kitajcem so do konca septembra prodali 32 tisoč avtomobilov, kar je bistveno manj kot v Evropi in ZDA. Delež kitajske prodaje pri Porscheju je nazorno majhen, ko upoštevamo skupno število prodanih vozil do konca septembra – 212 tisoč. 

Delež povsem električnih vozil je znašal 23 odstotkov, elektrificiranih (skupaj s priključnimi hibridi) pa 35 odstotkov.

Prodaja avtomobilov Porsche macan Porsche
