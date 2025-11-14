Audi z novim Q3: med vožnjo hitro pokaže svoje adute, koliko pa bo v Sloveniij stal?

Audi je v Slovenijo pripeljal enega svojih ključnih avtomobilov. Novi Q3 ni nič kaj drastično drugačen, pri pogonih ni večjih kompromisov.

Audi po prvih desetih mesecih letošnjega leta ostaja najuspešnejša premijska znamka v Sloveniji. Na celotnem trgu so na osmem mestu (3,8 odstotni tržni delež), na premijskem trgu (do konca oktobra skupaj dobrih pet tisoč novih registracij) pa imajo 35-odstotni delež.

Foto: Audi

Foto: Audi

Premijski trg v Sloveniji še naprej trdno obvladujejo nemški proizvajalci. Audi je pri 35-odstotnem, BMW pri 27-odstotnem in Mercedes-Benz pri 22 odstotnem tržnem deležu. Ostalim pripadajo le drobtine - tam so Volvo (7 % trga), Porsche (5 % trga), Lexus (3 % trga) in Land Rover (2 % trga).

Med tremi vodilnimi nemškimi znamkami so zanimive razlike pri stopnji elektrifikacije (električnij avtomobili in priključni hibridi). Tu prednjači BMW, ki ima letos že skoraj tretjino avtomobilov s priključnim kablom. Audi je uspel letos z novimi modeli precej povečati delež električnih avtomobilov, precej slabše gre pri elektrifikaciji Mercedesu. Res pa je, da bodo pri Mercedesu pomembnejše električne avtomobile šele dobili.

Deleži pogonov v Sloveniji (januar-oktober 2025, vir Audi Slovenija):

Audi BMW Mercedes klasični motorji 84 % 69 % 96 % električni 12 % 18 % 2 % priključni hibridi 4 % 13 % 2 %

Foto: Audi

Po slovenskih cestah vozi skoraj pet tisoč audijev Q3

Novi športni terenec Q3 je eden ključnih adutov Audija. V prvih dveh generacijah so jih v Sloveniji prodali skoraj pet tisoč. Ta kompaktni športni terenec je tako na cestah postal osrednji obraz Audijeve znamke in pričakovano ga v tretji generaciji niso bistveno spremenili.

Dobil je sicer opazno drugače oblikovane žaromete in dnevna svetila, še bolj izrazito pa so prenovili luči zadaj. Čeprav je v dolžino dobil dodatnih 4,7 centimetra, tega vsaj navzven ni opaziti. Osnovna silhueta Q3 je ostala nespremenjena in to velja tako za klasičnom SUV-jevsko kot tudi izvedbo sportback.

Foto: Audi

O spremenjenem vozniškem prostoru smo že pisali. Prestavno ročico samodejnega menjalnika so premaknili ob volan na desno stran, sicer pa je notranjost prepoznavno Audijevska. Q3 ima sicer dokaj majhen osrednji zaslon (12,8-palčni), še posebej če upoštevamo današnje standarde tudi v premijskem svetu. Merilniki so na primer skoraj enako veliki (11,9 palca).

Foto: Audi Foto: Audi

Bencin, dizel in priključni hibrid

Pri pogonih Audi za enega svojih ključnih vozil pričakovano ne postavlja komprimisov. Izbira motorjev je zelo široka, na voljo bodo tako bencinski kot dizelski, prav tako tudi priključni hibrid. Osnovni bencinski motor je 1,5-litrski, ta motor pa je osnova tudi priključnemu hibridu. Ta ima baterijo neto kapacitete skoraj 20 kilovatnih ur (19,7 kWh), kar bi lahko omogočilo blizu sto kilometrov realnega dosega.

Pri dizelski izbiri je na voljo tradicionalni dvolitrski turbodizelski motor TDI (110 kW), pri bencinskih pa 150-kilovatni ali 195-kilovatni motor TFSI. Le oba bencinska motorja imata pogon na vsa štiri kolesa.

Foto: Audi

Pri tehničnih izboljšavah omenimo dvoventilsko uravnavanje blaženja - ločili so krmiljenje faze stiskanja in raztezanja vzmeti. To optimizira vozno dinamiko, saj je nihanje pri raztezanju in stiskanju vzmeti mogoče krmiliti neodvisno eno od druge. To prinaša tudi večji razpon med udobno in športno vožnjo.

Za večjo prilagodljivost notranjosti ima Q3 premično zadnjo klop, ki jo je mogoče razdeliti v razmerju 40-20-40. Prostornina prtljažnika je lahko 488 oziroma do 575 litrov (odvisno od položaja klopi).

Pri Audijuj izpostavljajo še digitalne matrični žaromete LED, kjer uporabljajo tehnologijo mikro LED-diod in jo tudi prvič prinašajo v kompaktni razred. Kako se ta tehnologija obnese v praksi, kjer ima lahko tudi zanimiv varnostni pomen, pa bo prvih resnejših nočnih testnih kilometrih.