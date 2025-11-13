V teh dneh je na slovenske ceste zapeljal novi audi Q3. Več o tem športnem terencu, ki predstavlja najbolje prodajani model Audijeve znamke v Sloveniji (do zdaj v dveh generacijah že skoraj pet tisoč prodanih), v jutrišnjih prvih vtisih.

Že zdaj pa video prikaz dejansko največje novosti tega avtomobila. Pri Audiju so spremenili način upravljanja s samodejnim menjalnikom, pa tudi s smerniki in brisalci vetrobranskega stekla. Za volanskim obročem se nahaja nova enota, kjer s premikom na desni strani izbiramo način vožnje, na levi pa vklopimo smernike. Ti dve funkciji delujeta zelo intuitivno, bolj posebno pa je okroglo stikalo za vklop ene od stopenj delovanja brisalcev.

Foto: Gregor Pavšič

Novosti na obeh straneh volanskega obroča:

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič