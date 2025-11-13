Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

13. 11. 2025
Preizkus: Audijev nov obvolanski sistem je zanimiva novost

Gregor Pavšič

Zanimiva novost v novem audiju Q3 je povsem spremenjen način upravljanja z menjalnikom, smerniki in brisalci vetrobranskega stekla.

V teh dneh je na slovenske ceste zapeljal novi audi Q3. Več o tem športnem terencu, ki predstavlja najbolje prodajani model Audijeve znamke v Sloveniji (do zdaj v dveh generacijah že skoraj pet tisoč prodanih), v jutrišnjih prvih vtisih. 

Že zdaj pa video prikaz dejansko največje novosti tega avtomobila. Pri Audiju so spremenili način upravljanja s samodejnim menjalnikom, pa tudi s smerniki in brisalci vetrobranskega stekla. Za volanskim obročem se nahaja nova enota, kjer s premikom na desni strani izbiramo način vožnje, na levi pa vklopimo smernike. Ti dve funkciji delujeta zelo intuitivno, bolj posebno pa je okroglo stikalo za vklop ene od stopenj delovanja brisalcev. 

Audi Q3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Novosti na obeh straneh volanskega obroča:

Audi Q3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Audi Q3 | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

