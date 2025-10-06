Vrnitev rdeče trdnjave in propad velikanov

V gospodarstvu se lahko razmerja čez noč spremenijo. To na svoji koži zdaj v Nemčiji doživljajo mesta, ki so tesno povezana z avtomobilsko industrijo. Na drugi strani pa je v nemški gospodarsko pesimistični zgodbi tudi optimistični preblisk, povezan z "rdečim" Berlinom.

Ingolstadt, peto največje bavarsko mesto, se sooča z ogromnimi finančnimi težavami. Po nedavnem izračunu bo občini naslednje leto primanjkovalo med 60 in 80 milijonov evrov, piše Süddeutsche Zeitung.

Stiskanje pasu v mestu Audija

Na obzorju so krčitve prostovoljnih storitev, vključno s prostočasnimi dejavnostmi, kot so bazeni, financiranje kulture in subvencije za klube. Vprašljiva je tudi izvedba dragih gradbenih projektov, kot so šole ali dolgo pričakovana prenova mestnega gledališča. Poleg tega bi se lahko zvišale pristojbine in davki za državljane, kot so davki na nepremičnine.

Razlog za to je kriza v avtomobilski industriji. Proizvajalec Audi ima sedež v Ingolstadtu in je največji delodajalec v mestu. Tovarna z okoli 40 tisoč zaposlenimi je bila desetletja gonilo rasti regije.

Težave imajo tudi druga bavarska mesta

Številni dobavitelji in ponudniki storitev, ki so se naselili v okolici, prav tako trpijo zaradi gospodarskih težav. Brezposelnost narašča. "Ingolstadt ni osamljen primer," pravi Achim Sing, tiskovni predstavnik Bavarskega združenja mest.

Would push back here — the collapse in public finances in Ingolstadt is because corporate tax revenues are dwindling, and Ingolstadt is a car city.



Germany losing 50% of its net car exports to China is the culprit, not “the green economic wonder” or some such. https://t.co/uy5wwozCX6 — Sander Tordoir (@SanderTordoir) September 28, 2025

Skoraj vse občine na Bavarskem se spopadajo s finančnimi težavami, tudi mesta, ki so jim doslej šlo dobro, kot so Erlangen, Straubing in Regensburg.

Rdeči Berlin gospodarsko cveti

Na drugi strani pa nemška prestolnica Berlin, ki zaradi tradicionalnega političnega nagiba na levo velja za rdeče mesto, že več kot desetletje raste hitreje kot Nemčija na sploh. To je verjetno v veliki meri povezano z digitalnim gospodarstvom, zagonskimi podjetji in turizmom, je prepričan nemški gospodarski novinar Daniel D. Eckart.