Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je danes za en teden ustavil proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Razlog je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih proizvajajo v teh tovarnah. Proizvodnjo bo začasno ustavil oz. omejil tudi v nekaterih drugih tovarnah.

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je konec septembra za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bodo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih zato začasno ukinili izmene. V podjetju so takrat za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden.

Šibko povpraševanje po električnih avtomobilih

Odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje so sprejeli v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo. Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki jim proizvajajo tam.

V Wolfsburgu delo še naprej poteka z dodatnimi izmenami

Na drugi strani pa delo v Wolfsburgu, kjer je tudi sedež koncerna, še naprej poteka z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna konec septembra še dejal za dpa.