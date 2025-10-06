Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
6.45

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nemčija delo proizvodnja Volkswagen

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 6.45

20 minut

Volkswagen v nekaterih tovarnah začasno ustavil proizvodnjo

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Volkswagen, Nemčija | V podjetju so za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. | Foto Shutterstock

V podjetju so za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden.

Foto: Shutterstock

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je danes za en teden ustavil proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Razlog je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih proizvajajo v teh tovarnah. Proizvodnjo bo začasno ustavil oz. omejil tudi v nekaterih drugih tovarnah.

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je konec septembra za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bodo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih zato začasno ukinili izmene. V podjetju so takrat za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden.

Šibko povpraševanje po električnih avtomobilih

Odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje so sprejeli v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo. Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki jim proizvajajo tam.

V Wolfsburgu delo še naprej poteka z dodatnimi izmenami

Na drugi strani pa delo v Wolfsburgu, kjer je tudi sedež koncerna, še naprej poteka z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna konec septembra še dejal za dpa.

čokolada in akne
Novice Proizvajalec čokolade zapira tovarno, seli se v tujino
Boris Pistorius, nemški obrambni minister
Novice Pistorius miri: Putin zelo dobro pozna naše instinkte in reflekse
Dron, brezpilotni letalnik
Novice Hrvat sprožil hud incident v Nemčiji
Bosch, nemško podjetje
Novice Bosch v ukinitev 13 tisoč delovnih mest

Nemčija delo proizvodnja Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.