Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
18.33

Osveženo pred

39 minut

podjetje industrija Bosch Nemčija

Bosch v ukinitev 13 tisoč delovnih mest

Bosch, nemško podjetje | Napovedana ukinitev 13 tisoč delovnih mest predstavlja okoli deset odstotkov Boscheve delovne sile v Nemčiji in okoli tri odstotke celotne delovne sile. | Foto Reuters

Napovedana ukinitev 13 tisoč delovnih mest predstavlja okoli deset odstotkov Boscheve delovne sile v Nemčiji in okoli tri odstotke celotne delovne sile.

Foto: Reuters

Nemški industrijski koncern Bosch bo do leta 2030 v Nemčiji ukinil 13 tisoč delovnih mest. Večina ukinitev bo prizadela zaposlene v Boschevem avtomobilskem segmentu. Kot razlog so navedli potrebo po zniževanju stroškov za ohranjanje konkurenčnosti. "Žal ni druge možnosti," poudarja vodja odnosov z delavci pri Boschu Stefan Grosch.

Kot je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril Grosch, morajo v Boschu nujno izboljšati svojo konkurenčnost v sektorju mobilnosti in nadaljevati dolgoročno zniževanje stroškov. "Na žalost to pomeni, da bomo morali opraviti dodatno zmanjšanje števila delovnih mest, ki bo preseglo že napovedano raven. To nas zelo boli, vendar žal ni druge možnosti," je dejal.

Bosch je že novembra lani napovedal ukinitev približno 5.500 delovnih mest, prav tako v avtomobilskem segmentu.

Z rezi do letnega prihranka 2,5 milijarde evrov

Po podatkih koncerna bodo z rezi delovnih mest letno prihranili 2,5 milijarde evrov v avtomobilskem segmentu. Slednji se zadnja leta sooča s hudo konkurenco iz Kitajske in šibkim povpraševanjem v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napovedana ukinitev 13 tisoč delovnih mest predstavlja okoli deset odstotkov Boscheve delovne sile v Nemčiji in okoli tri odstotke celotne delovne sile.

"Ni dvoma, da so razmere v nemški in evropski avtomobilski industriji ter industriji dobaviteljev zelo napete. Vendar pa odločno zavračamo odpuščanja v tako zgodovinskem obsegu – brez sočasnih zavez k zavarovanju naših lokacij v Nemčiji," je bil kritičen predsednik sveta delavcev v Boschevem avtomobilskem segmentu v Nemčiji Frank Sell.

podjetje industrija Bosch Nemčija
