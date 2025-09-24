Nemčija se v času globalnih pretresov in napetih razmer sooča z eno najzahtevnejših faz v njeni sodobni zgodovini, je v današnji parlamentarni razpravi, na kateri je zagovarjal predlagani proračun svoje vlade za leto 2026, dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dodal je, da ima negotovost neposredne posledice na nemško gospodarstvo.

Merz se je odločil, da bo ta teden ostal v Berlinu, da bi se osredotočil na nemške notranjepolitične zadeve, predvsem proračunske razprave, medtem ko se preostali svetovni voditelji sestajajo v New Yorku na Generalni skupščini Združenih narodov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ključna tema njegovega današnjega govora poslancem v bundestagu, spodnjemu domu nemškega parlamenta, so bile napete mednarodne razmere. Po njegovih navedbah se "celotna zahodna skupnost vrednot sooča z morda največjim preizkusom" zaradi nenehnih konfliktov in trgovinskih sporov.

Merz pozval k daljnosežnim reformam

Negotovost ima neposredne posledice za nemško gospodarstvo, ki je usmerjeno na svetovne trge in odvisno od svetovnega reda, ki temelji na pravilih. Zaradi tega je Merz ponovno pozval k daljnosežnim reformam.

"Le gospodarstvo, usmerjeno v rast, bo ustvarilo vire, ki jih potrebujemo za financiranje infrastrukture, izvajanje solidarnosti in zagotavljanje družbene varnosti na dolgi rok," je dejal kancler in opozoril, da so sindikati in delodajalci zelo zaskrbljeni zaradi izgube delovnih mest.

"Zato moramo ukrepati. To moramo storiti hitro in kmalu," je še dejal Merz in odločno zavrnil kritike opozicijskih strank, da namerava oklestiti državni sistem socialnega varstva.

Ob tem je v govoru zavrnil tudi trditve kritikov, da njegova vlada spodkopava boj proti podnebnim spremembam in zavira prehod na zeleno energijo, a je vztrajal, da je treba zaščiti tudi industrijo, da bi lahko oživili gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poudaril je, da si želi varstvo podnebja "brez ideologije". "Varstvo podnebja, ki ogroža ali celo uničuje industrijsko bazo naše države, ki ogroža blaginjo naše države – tega prebivalstvo ne bo sprejelo. Kdor tega ne bo upošteval, ne bo le propadel pri varstvu podnebja, temveč bo tudi temeljno propadel pri socialni koheziji v naši državi," je še dodal.