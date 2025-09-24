Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Sreda,
24. 9. 2025,
13.23

Osveženo pred

41 minut

Sreda, 24. 9. 2025, 13.23

41 minut

Jo hočejo Rusi nasilno strmoglaviti z oblasti?

Avtor:
A. Ž.

Maia Sandu | Predsednica Moldavije Maia Sandu trdi, da skuša Rusija načrtno destabilizirati njeno državo. | Foto Guliverimage

Predsednica Moldavije Maia Sandu trdi, da skuša Rusija načrtno destabilizirati njeno državo.

Foto: Guliverimage

V Moldaviji bodo v nedeljo parlamentarne volitve, na katerih lahko največ glasov dobi proruski tabor. Ne preseneča, da proevropska predsednica države Maia Sandu pred volitvami svari, da sta ogroženi neodvisnost in proevropska usmerjenost Moldavije. Stanje v državi pa je še bolj napeto, potem ko je policija aretirala na desetine ljudi, obtoženih vpletenosti v zaroto za spodbujanje nasilnih nemirov, ki naj bi jih podpirala Rusija.

Le nekaj dni pred nedeljskimi ključnimi parlamentarnimi volitvami je moldavska policija sporočila, da je v racijah po vsej državi zasegla orožje in eksploziv. Trdijo, da so nekateri od 74 pridržanih odpotovali v Srbijo na usposabljanje ruskih inštruktorjev. Pri tem so se urili tudi v uporabi strelnega orožja, piše BBC.

Predsednica Moldavije Kremlju: Nismo vsi naprodaj

Predsednica Maiu Sandu je po aretacijah v nagovoru narodu obtožila Kremelj, da je v Moldavijo "vlil stotine milijonov evrov" v poskusu spodbujanja nasilja ter širjenja dezinformacij in strahu.

"Kremelj verjame, da smo vsi naprodaj. Da smo premajhni, da bi se uprli. Da nismo država, ampak le ozemlje. Toda Moldavija je naš dom. In naš dom ni naprodaj," je dejala predsednica Moldavije in pozvala volivce, naj odidejo na volišča in oddajo svoj glas za vladajočo proevropsko Stranko za akcijo in solidarnost (PAS).

Bodo proevropske stranke izgubile večino?

Na drugi strani so proruske opozicijske stranke predsednico države obtožile, da jih poskuša ustrahovati – in vplivati ​​na glasovanje. V zdajšnjem sklicu ima v 101-članskem parlamentu PAS 61 sedežev, proruska opozicija 27 sedež, štirje poslanci pa so formalno neodvisni.

Največji tekmec moldavski proevropski oblasti je nekdanji moldavski predsednik Igor Dodon, ki vodi moldavsko socialistično stranko. Ta je ena od štirih strank v proruskem opozicijskem Domoljubnem volilnem bloku. | Foto: Guliverimage Največji tekmec moldavski proevropski oblasti je nekdanji moldavski predsednik Igor Dodon, ki vodi moldavsko socialistično stranko. Ta je ena od štirih strank v proruskem opozicijskem Domoljubnem volilnem bloku. Foto: Guliverimage

Volilne ankete napovedujejo, da bo največ glasov dobila PAS, toda vprašanje je, ali bo to zadostovalo za večino sedežev. Večina v parlamentu je tako dosegljiva tudi za proruske stranke.

Proruski socialisti in komunisti

Med proruskimi strankami ima med volivci največ podpore levičarski blok, v katerem imajo glavno vlogo socialisti in komunisti. To koalicijo štirih strank z imenom Domoljubni volilni blok (BEP) vodi nekdanji moldavski predsednik Igor Dodon.

Na predsedniških volitvah lani jeseni je Maia Sandu ohranila svoj položaj – v drugem krogu v začetku novembra je dobila nekaj več kot 55 odstotkov glasov. Toda precej bolj tesno je bilo 20. oktobra lani na referendumu, na katerem so volivci odločali o vpisu včlanitve v EU v moldavsko ustavo. Za jih je glasovalo 50,35 odstotka, proti pa 49,65 odstotka.

Obtožbe o ruskem podkupovanju volivcev

Proevropski moldavski politiki so tako tesen izid pripisovali ruskemu vmešavanju, med drugim naj bi Rusi v Moldavijo pošiljali denar, s katerim naj bi kupovali glasove volivcev. Zaradi tega je bila sprejeta zakonodaja, ki je predpisala visoke kazni za kupovanje glasov.

Skuša ruski predsednik Vladimir Putin s podkupovanjem moldavskih volivcev in po potrebi tudi z nasiljem z oblasti vreči proevropske moldavske stranke? | Foto: Reuters Skuša ruski predsednik Vladimir Putin s podkupovanjem moldavskih volivcev in po potrebi tudi z nasiljem z oblasti vreči proevropske moldavske stranke? Foto: Reuters

Po poročanju tiskovne agencije Bloomberg obstajajo dokumenti, ki opisujejo obsežne ruske načrte za sejanje nemirov in izkrivljanje glasovanja. Po drugi strani pa ruska zunanja obveščevalna služba SVR trdi, da evropske države same načrtujejo ponarejanje nedeljskega rezultata, da bi izzvale proteste.

Bo Rusija v Moldaviji po volitvah sprožila nasilje?

SVR celo trdi, da bi EU lahko izvedla oborožen vdor in dejansko okupacijo Moldavije, pri čemer lažno trdi, da EU v Moldaviji namešča vojake. "To je Rusija, ki odkrito načrtuje plan B. Če PAS dobi večino, to pomeni, da se bo Rusija zatekla k nasilju in insceniranim napadom. Na to možnost se pripravljajo," je za BBC opozoril Sergiu Panainte, namestnik direktorja Nemškega Marshallovega sklada v Bukarešti.

Glavna volilna tema v 2,4-milijonski Moldaviji je boj proti korupciji in vprašanje odnosa do Rusije. V opoziciji vladi očitajo, da je v boju proti korupciji storila premalo, proruski volivci pa so prepričani, da bi morala Moldavija sodelovati z Rusijo, ne pa ji biti sovražna.

Moldavske težave s Pridnestrjem in ruskimi vojaki

Kot vemo, se je moldavska proevropska oblast po ruski agresiji na Ukrajino februarja 2022 odločno postavila na ukrajinsko stran. Pri tem je treba omeniti, da se je že leta 1990 v Pridnestrju (levi breg reke Dnester) tamkajšnjo večinsko rusko govoreče prebivalstvo odcepilo od Moldavije in razglasilo Pridnestrsko republiko.

Pridnestrska republika je samooklicana država, ki jo varuje okoli 1.500 ruskih vojakov. Ob napadu na Ukrajino je bilo številne strah, da bi ruska vojska zasedla jug Ukrajine in tako vzpostavila kopensko povezavo med Rusijo in Pridnestrjem. V Pridnestrju živi manj kot 400 tisoč prebivalcev.

