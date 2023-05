Je to evropska država, ki bo kmalu izginila z zemljevida?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moldavija, ki velja za najrevnejšo evropsko državo, se v strahu pred ruskim vojaškim posegom vse bolj zbližuje s sosednjo Romunijo. Marca letos so tako v Moldaviji za uradni jezik razglasili romunščino. Nekateri zato celo ugibajo o združitvi obeh držav.

Ruski napad na Ukrajino lani februarja je povzročil veliko negotovosti in strahu tudi v ukrajinski zahodni sosedi Moldaviji. Ta 2,6-milijonska država je bila pred letom 1991 republika v okviru Sovjetske zveze. V času osamosvajanja od Moskve je rusko govoreče prebivalstvo v Moldaviji razglasilo Pridnestrsko republiko.

Težnje po zbližanju z Romunijo

Na ozemlju te samooklicane države, ki večinoma leži na levem bregu reke Dnjester, so tudi ruski vojaki. V primeru, da bi ruski vojski uspelo zasesti Odeso in bližnja mesta, bi Rusija vzpostavila kopensko povezavo s Pridnestrjem in morda ogrozila tudi preostali del Moldavije.

V Moldaviji, zlasti v tistem delu političnega prostora, ki ni navdušen nad tesnejšimi stiki z Moskvo, so se tako okrepile težnje po večjem zbližanju z zahodno sosedo Romunijo. Moldavce in Romune povezujeta skupni jezik in tudi skupna predsovjetska zgodovina.

Moldavija je bila pred letom 1940 del Romunije

V novejši zgodovini je bila Moldavija del Romunije med letoma 1920 in 1940. V okviru delitve vplivnih območij med Berlinom in Moskvo je leta 1940 Moldavijo zasedla Sovjetska zveza. Moldavija je del Sovjetske zveze (tako kot baltske države) ostala tudi po koncu druge svetovne vojne.

Moldavska predsednica Maia Sandu letos aprila skupaj z romunskim predsednikom Klausom Iohannisom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Foto: Guliverimage

Prve zamisli o združitvi Romunije in Moldavije so se pojavila že takoj po zlomu komunizma. Kot v Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) piše njihov dopisnik za Jugovzhodno Evropo Michael Martens, je prvi pokomunistični predsednik Romunije Ion Iliescu že leta 1990 napovedoval združitev z Moldavijo.

Podporniki združitve Romunije in Moldavije

Zelo vnet podpornik združitve Romunije in Moldavije je bil tudi nekdanji romunski predsednik Traian Basescu, ki je bil na oblasti med letoma 2004 in 2014. Leta 2016 je Basescu v nekem intervjuju dejal, da je združitev "obeh romunskih držav" realna možnost, ki bi se lahko uresničila v petih ali šestih letih.

Na moldavski strani je bilo do zdaj manj navdušenja nad združitvijo z Romunijo. Po eni strani zaradi velike energetske in splošne gospodarske odvisnosti od Rusije. Moldavija je bila tako odvisna od ruskega trga. Združitev z Romunijo, ki ni ravno gospodarsko blestela, tako za Kišinjev ni bila najbolj privlačna alternativa.

Prozahodni in promoskovski Moldavci

A časi so se spremenili. Romunija se je v tem času gospodarsko okrepila ter je članica Nata in EU. Veliko Moldavcev ima poleg moldavskega tudi romunsko državljanstvo.

Moldavija je politično razdeljena na prozahodni in proruski tabor. Sandujeva je voditeljica prozahodnega tabora, zaradi česar je trn v peti zagovornikom promoskovske politike. Na fotografiji vidimo protestnike proti Sandujevi. Podpornica ene od opozicijskih promoskovskih strank klofuta kartonasto fotografijo Sandujeve. Foto: Guliverimage

Moldavija je politično razdeljena na promoskovski in prozahodni tabor. Trenutno je na oblasti prozahodni tabor, ki ga vodi predsednica države Maia Sandu. Njena stranka ima absolutno večino v parlamentu. Sandujeva je tudi zelo proromunsko usmerjena.

Romunščina kot uradni jezik v Moldaviji

Ko se je februarja letos srečala z romunskim predsednikom Klausom Iohannisom (ta je po rodu transilvanski Nemec, op. p.), je med drugim dejala: "Vemo, da je kri gostejša od vode, in naši odnosi so najboljši dokaz te resnice."

Mesec pozneje je moldavski parlament razglasil romunščino za uradni jezik v Moldaviji oziroma, če smo natančnejši, določil, da se v ustavi in zakonodajnih besedilih uradni jezik v Moldaviji poimenuje romunščina.

Ruščina v moldavskih mestih

Pri tem je treba vedeti, da sta moldavščina in romunščina v bistvu isti jezik (moldavščina je zgolj ime za romunščino v Moldaviji, ki ga je v času Sovjetske zveze uzakonila Moskva). Pri novem zakonu tako gre zgolj za dosledno poimenovanje uradnega jezika v Moldaviji, ki ga govorijo Moldavci, kot romunskega.

V času razpadanja Sovjetske zveze je območje Moldavije, na katerem večinoma živi rusko oziroma rusko govoreče prebivalstvo, razglasilo neodvisno Pridnestrsko republiko. Prišlo je tudi do oboroženih spopadov med Moldavijo in samooklicano republiko. V bran pridnestrskim separatistom je priskočila na pomoč ruska vojska (nekdanja sovjetska armada, ki je bila nastanjena v Moldaviji). Ruska vojska (na fotografiji) je še vedno na območju Pridnestrja. Foto: Guliverimage

Zaradi sovjetske preteklosti pa je v moldavskih mestih zelo prisotna tudi ruščina. Ta je tudi glavni jezik v samooklicani Pridnestrski republiki.

Sandujeva naj bi glasovala za združitev z Romunijo

Za zdaj ideja o združitvi Romunije in Moldavije še ni uradna politika Kišinjeva – Sandujeva se prizadeva zlasti za boljšo povezanost z Romunijo, in sicer z gradnjo cest, mostov in električnega omrežja. Romunska najbolj vzhodna regija, ki meji na Moldavijo, se prav tako imenuje Moldavija.

Kot piše Martens, pri čemer se sklicuje na svetovalca Sandujeve, je ta nekoč dejala, da bi v primeru referenduma o združitvi z Romunijo glasovala za. Kot predsednica pa Sandujeva bolj previdno izbira besede.

Dokončna izguba Pridnestrja?

Tako je leta 2021 v televizijskem intervjuju na vprašanje o združitvi z Romunijo odgovorila, da je tako velik projekt realen le v primeru, če bi imela zadostno podporo v moldavski družbi. V primeru združitve z Romunijo pa bi Kišinjev tudi dokončno izgubil Pridnestrje, še piše FAZ.