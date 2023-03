Je to ženska, s pomočjo katere si bo Putin podredil revno evropsko državo?

V zadnjih dnevih se je nekaj svetovne pozornosti usmerilo tudi v Moldavijo, 2,6-milijonsko državo, ki je ena od najrevnejših evropskih držav (revnejši na stari celini sta po mednarodnih statističnih podatkih samo še Kosovo in Ukrajina). Razlog za pozornost so informacije, da naj bi proruske sile s pomočjo Moskve nasilno zrušile moldavsko prozahodno oblast. Pri tem naj bi izkoristile množične socialne proteste.

Revna država, ki je razpeta med Zahodom in Rusijo

Pred dnevi so iz Moldavije prišle novice, da je policija aretirala člane mreže, domnevno povezane z Moskvo, ki naj bi poskušali destabilizirati to nekdanjo sovjetsko državo.

Nekdanja sovjetska republika Moldavija je notranje razdeljena država: na eni strani prozahodne sile, katerih voditeljica je predsednica države Maia Sandu, na drugi proruske. V proruskem taboru je na primer nekdanji moldavski predsednik Igor Dodon.

Velike težave male Moldavije

Moldavija je tudi energetsko odvisna od Rusije, za nameček ima tudi težave z uveljavitvijo suverenosti na vsem svojem ozemlju. Na delu njenega ozemlja namreč leži samooklicana Pridnestrska republika, ki jo je leta 1992 s pomočjo Moskve razglasilo rusko govoreče prebivalstvo. Na ozemlju Pridnestrske republike je tudi okoli 1.500 ruskih vojakov.

Ilan Šor je predsednik istoimenske stranke Šor. Na fotografiji vidimo njegove plakate z napisom v romunščini in ruščini: Za ljudstvo. Foto: Guliverimage

Tako kot druge evropske države ima tudi Moldavija težave z naraščanjem cen energentov in hrane. Visoke cene so v tej revni državi na ulice pognale ljudi, ki jih spodbuja oziroma skuša izkoristiti tudi proruska opozicija. Prihajajo tudi informacije, da proteste denarno podpira Moskva.

Moldavski proruski oligarh, ki je v ozadju protestov

Gonilna politična sila v ozadju množičnih protestov je trenutno v Izraelu živeči moldavski oligarh Ilan Šor, vodja istoimenske proruske stranke Šor. Ta je bil v Moldaviji zaradi kraje milijarde ameriških dolarjev iz bančnega sistema na prvi stopnji obtožen na sedem let in pol zaporov.

Šor Moldavcem iz Izraela obljublja, da jim bo v primeru prevzema oblasti plačal njihove račune, in sicer z denarjem, ki ga je Moldavije dobila s tujimi posojili in evropsko pomočjo. Šor je protivladne proteste v glavnem mestu Kišinjev začel organizirati že lani avgusta.

Zahteve protestnikov, naj vlada plača njihove račune

Poleg tega so Šorova in druge proruske stranke nezadovoljstvo Moldavcev spodbujale tudi tako, da njihovi aktivisti hodili od vrat do vrat in zbirali podpise revnih Moldavcev za zahtevo, naj vlada plača vse njihove račune. Šor za Sandujevo pravi, da je duševno bolna in da skuša prevzeti popolno oblast.

Na proteste v Kišinjev se z avtobusi pripeljejo protestniki iz vse Moldavije. Na fotografiji so protesti, ki so bili 12. marca letos. Foto: Guliverimage

Šor se zaradi "begunstva" v Izraelu protestov ne more osebno udeleževati, se pa protestnikom, zbranih na demonstracijah iz vse države, javlja s pomočjo videopovezav. V ospredju protestov je tako prišla Šorova podpredsednica in poslanka v moldavskem parlamentu Marina Tauber.

Tauberjeva se brani očitkov

Tauberjeva, ki jo preiskujejo zaradi vpletenosti v domnevno Sorovo krajo milijarde dolarjev, zanika poročanje o poskusu destabilizacije Moldavije.

Kot je zapisala na spletni strani stranke Šor (njeno sporočilo je bilo namenjeno tujim veleposlanikom v Moldaviji), želijo le, da vlada ljudem plača račune za plin, elektriko in ogrevanje v treh zimskih mesecih. Te račune bi plačali s pomočjo skoraj milijarde evrov, ki naj bi jih Moldavija dobila iz tujine. Tauberjeva oblast v Moldaviji označuje za diktatorsko.