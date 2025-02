"Strategija [...] bo pripomogla k hitrejšemu zbliževanju Moldavije z EU in njeni vključitvi v energetski sistem EU. Moldavija bo postala bolj energetsko odporna in neodvisna, spodbujalo pa se bo tudi energetsko učinkovite naložbe. Kot prvi korak bomo pomagali znižati stroške energije za vse Moldavce, zlasti za najbolj izpostavljena gospodinjstva, šole, bolnišnice in podjetja," je dejala Marta Kos.

Evropski komisar za energetiko in stanovanjsko politiko Dan Jorgensen je medtem poudaril, da je zagotavljanje energetske varnosti Moldavije ključnega pomena za dolgoročno odpornost Evrope in njeno neodvisnost od ruske oskrbe, je sporočila Evropska komisija.

"Ta celovit sveženj dokazuje našo odločenost, da podpremo najranljivejše v Moldaviji," je dodal.

Cilj strategije je pomoč Moldaviji v luči negotove energetske oskrbe in njena popolna vključitev na energetski trg EU. V skladu s strategijo bo skupna podpora Moldaviji letos znašala 250 milijonov evrov. Poleg tega je 60 milijonov evrov na voljo tudi za prebivalce separatistične Pridnestrske republike. Ta podpora je pogojena s krepitvijo človekovih pravic na območju.

Strategija se bo izvajala v treh korakih. V okviru prvega koraka je komisija že zagotovila 30 milijonov evrov nujne pomoči za naslavljanje energetske krize. V drugem koraku bo zagotovila še sto milijonov evrov pomoči Moldaviji do sredine aprila, med drugim za pomoč potrošnikom, ki se spopadajo z dvigom cen. V tretjem koraku pa bo v ospredju krepitev energetske odpornosti Moldavije.

Dogovor med komisijo in Moldavijo se sprejema po tem, ko je ruski energetski velikan Gazprom s 1. januarjem ustavil dobavo plina Moldaviji, to potezo pa utemeljil z očitkom, da ne poravnava svojih dolgov.

A stronger economy and energy security are key for Moldova’s prosperity in Europe.

With PM @DorinRecean and Minister @Dimitru_Alaiba we discussed how EU support is helping Moldova strengthen the investment climate, drive economic growth and secure its energy independence.

Moldova… pic.twitter.com/w5nCqTJKDQ