Potem ko je še junija letos 64-letni Penn trdil, da uživa v samskem življenju, je na 21. mednarodni filmski festival v Marakešu pripeljal novo dekle.

Po treh ločitvah se je zaljubil v Evropejko

Na dogodku, kjer so mu podelili nagrado za uspešno filmsko in režisersko kariero, je nosil elegantno obleko in kravato, medtem ko je njegova nova izbranka navdušila v razkošni črni obleki. Igralka in manekenka Valeria Nicov sicer prihaja iz Moldavije, od Penna pa je mlajša kar 34 let. Fotografi so ju prvič ujeli skupaj septembra letos v Madridu, ko sta si na ulici izmenjevala poljube.

Petkratnega oskarjevca so v zadnjih nekaj letih opazili v družbi več žensk. Pred tem je bil trikrat poročen. Med letoma 1985 in 1989 je bil poročen z Madonno. Sedem let kasneje je zvestobo obljubil Robin Wright, s katero ima 33-letno hčerko Dylan in 30-letnega sina Hopperja. Ločila sta se leta 2010. Deset let kasneje se je znova poročil, takrat z avstralsko igralko Leilo George, a njun zakon ni trajal dolgo. Oktobra 2021 je igralka vložila zahtevo za ločitev, postopek pa je bil zaključen aprila 2022. Povezovali so ga tudi s Charlize Theron, Scarlett Johansson in Olgo Korotjajevo.

