Igralca Eddie Murphy in Martin Lawrence se bosta kmalu družinsko povezala. Murphyjev sin in Lawrenceova hči sta namreč po treh letih zveze oznanila zaroko.

Veselo novico sta delila na družbenem omrežju Instagram in objavila posnetek pravljičnega dne. Jasmine Lawrence, hči Martina Lawrencea, je ob tem zapisala: "Zaročena sva! Bog naju je resnično blagoslovil z ljubeznijo, ki se zdi kot usoda. Ne bi mogla biti bolj navdušena nad tem naslednjim poglavjem. Posebna hvala vsem, ki so ta trenutek naredili tako lep."

Par se je zaročil v s svečami in cvetjem okrašeni sobi, v središču katere je bilo veliko rdeče srce, pred katerim je Eric Murphy pokleknil. Zaroko v prestižni italijanski restavraciji Cecconi’s je pospremil bend, ki je v ozadju igral pesem Erica Benéta Spend My Life With You.

Oba sta najstarejša otroka

Otroka hollywoodskih igralcev sta svojo zvezo prvič oznanila junija 2021 in se od takrat redno pojavljala skupaj v javnosti. O njuni zvezi je spregovoril tudi Lawrence, ki se je pred leti pošalil, da bo v primeru poroke stroške kril Murphy. Ta se je julija letos po 12 letih zveze poročil z avstralsko manekenko Paige Butcher, s katero ima sina in hčer.

Eddie Murphy ima sicer skupno deset otrok. Prav Eric je njegov najstarejši, z nekdanjo partnerko Paulette McNeely sta se ga razveselila leta 1989. Poleg Erica ima še šest hčerk in tri sinove.

Lawrence pa ima tri hčerke. Jasmine je njegova najstarejša hči, ki jo ima s prvo ženo Patricio Southall. Mlajši dve hčerki ima s Shamicko Gibbs, s katero je bil poročen med letoma 2010 in 2012.

Jasmine in Martin Lawrence ter Eddie in Eric Murphy na premieri filma Beverly Hills Cop: Axel F julija letos. Foto: Instagram/@jasmin_lawrence

