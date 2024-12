"S polno spoštovanja in iskrenosti želim deliti nekaj pomembnih novic o svojem osebnem življenju," je zapisal v izjavi in dodal: "Po več kot dveh desetletjih zakona in mnogih mesecih poskušanja rešiti zakon, ki si ga deliva z ženo, so moji odvetniki odgovorili na zahtevo za ločitev, ki jo je podala Mireddys."

V nadaljevanju je zapisal, da je bila njegova vera njegovo zatočišče in stalno vodilo, ko sta poskušala preseči razlike. "To ni lahko obdobje, vendar razumem, da je del življenjskega procesa," je dejal. "Čas je, da to sprejmem in nadaljujem. Globoko se zahvaljujem tistim, ki ste naju spremljali na tej poti, in prosim, da spoštujete najino zasebnost. Vem, da bo ta novica marsikoga presenetila," je sklenil. Izrazil je spoštovanje do ženine odločitve in dodal, da je hvaležen za čas, ki sta si ga delila, "poln blagoslovov, vrednot in ljubezni ter za čudovito družino, ki bo še naprej najina prioriteta".

Številne mednarodne uspešnice

Par se je spoznal v srednji šoli in se poročil leta 1995, ko sta bila oba stara 17 let. Skupaj imata tri otroke – hčerki Yamilet in Jesaaelys ter sina Jeremyja.

Mireddys González je bila dolga leta moževa menedžerka in izvršna direktorica njegove glasbene založbe El Cartel Records. Znano je, da je imela velik vpliv na njegovo glasbeno kariero, kar je tudi sam potrdil. "Ona je šefica. Vedno je bila šefica," je pred leti dejal v enem izmed intervjujev.

Med največjimi hiti portoriškega pevca, čigar pravo ime je Ramón Luis Ayala Rodríguez, so pesmi Gasolina, Con Calma in Despacito.

