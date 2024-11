Vse glasnejše so govorice, da se po desetih letih zakona ločujeta pevka Jessica Simpson in nekdanji nogometaš lige NFL Eric Johnson. Čeprav novice nihče od njiju še ni uradno potrdil, so ameriški mediji že poročali, da se je par odločil za ločitev in kontaktiral odvetnike.

44-letna Jessica Simpson in 45-letni Eric Johnson naj bi po poročanju Us Weekly živela ločeno, poleg tega so par že opazili brez poročnih prstanov. "Jessica je zlomljena," je za izdajo revije povedal neimenovani vir in dodal, da to zanjo ni bila lahka odločitev.

Za Simpson naj bi bilo to neverjetno težko obdobje

Drugi vir je za tabloid dodal, da je ločitev, o kateri se govori, zanjo neverjetno težko obdobje. Tretji poznavalec pa je razkril, da nekdanja zvezda lige NFL Johnson in pevka Simpson poskušata ugotoviti, kako prebroditi obdobje ločitve tako, da bo to čim manj vplivalo na življenja njunih otrok, poleg tega pa oba "poskušata še kaj razrešiti".

Dve osebi, ki sta tesno povezani s Simpson, naj bi v preteklih dveh mesecih stopili v stik z dvema odvetnikoma, je poročal portal TMZ. Poleg tega naj bi oseba iz pevkine ekipe stopila v stik z drugim losangeleškim ločitvenim odvetnikom glede zadev, ki so povezane z ločitvijo.

Foto: Guliverimage

Pretekli teden je nekdanji igralec ameriškega nogometa govorice o ločitvi spodbudil s sprehodom po Los Angelesu, kjer so ga fotografi ujeli brez poročnega prstana, Simpson pa je govorice podpihnila s svojo objavo na Instagramu, v kateri je zapisala, da je "prestala vse, česar si ni zaslužila".

Par je sicer poročen od julija 2014 in ima skupaj tri otroke: 12-letno hčerko Maxwell Drew, enajstletnega sina Acea Knuta in najmlajšo petletno hčerko Birdie Mae. Simpson ima za sabo že en neuspeli zakon, saj je bila od leta 2002 do 2006 poročena z igralcem in glasbenikom Nickom Lacheyjem.