Vrh EU Ukrajini in Moldaviji podelil status kandidatk za članstvo

Voditelji držav članic Evropske unije so danes začeli dvodnevno zasedanje v Bruslju. Kot je povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel so Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatk za članstvo v EU.