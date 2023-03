Šef Wagnerja trdi: Samo kilometer smo oddaljeni od centra Bahmuta​​​​​​​ #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



9.04 Ukrajina v dveh dneh domnevno ubila več kot dva tisoč ruskih vojakov

8.50 Vodja Wagnerja: Samo kilometer smo oddaljeni od centra Bahmuta

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo v zadnjih 24 urah ubitih 1.090 Rusov. Včeraj je ta številka znašala nekaj več kot tisoč. Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo samo v zadnjih 48 urah ubitih več kot dva tisoč ruskih vojakov.

Teh informacij ni mogoče neodvisno preveriti, ukrajinske številke so praviloma bistveno višje od zahodnih ocen. Številke bi lahko nakazovale trend, kar bi pomenilo, da so zadnji dnevi vojne in vrhunec bitke pri Bahmutu vzele največ življenj v enem dnevu od začetka invazije.

"To je občinska stavba, upravno središče mesta," je v videu povedal vodja ruske zasebne vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin in pokazal na strehe v Bahmutu. "Do tod je kilometer in dvesto metrov. To je tisto območje, tam se odvijajo bitke," je dejal v videu, ki ga je objavilo njegovo podjetje Concord. Neodvisen vir teh navedb še ni mogel potrditi.

"Najpomembnejša stvar je, da dobimo pravo količino streliva in nadaljujemo," je vztrajal Prigožin, ki je v odprtem konfliktu z rusko vojaško hierarhijo glede pridobivanja streliva, za katerega pravi, da je ključnega pomena za nadaljevanje napada na Bahmut.

Prigožinovi vojaki so na prvi bojni liniji v bitki za Bahmut, v kateri sta obe strani, tako ukrajinska kot ruska, utrpeli velike izgube. Pred začetkom spopada so Rusi več tednov poskušali obkoliti mesto s približno 70 tisoč prebivalci, uspelo jim je tudi presekati več pomembnih cest, ki oskrbujejo ukrajinsko vojsko.

Medtem ko opazovalci in strokovnjaki dvomijo o strateški pomembnosti Bahmuta, je ta bitka, ki je najdaljša od začetka ruske ofenzive pred več kot letom dni, dobila simbolni pomen tako za Kijev kot za Moskvo, poroča Index.

Vodja Wagnerja je v petek sporočil, da odpira 58 nabornih centrov v 42 mestih v Rusiji, da bi tako poskusil obnoviti svojo vojsko, ki je v vzhodni Ukrajini utrpela velike izgube.