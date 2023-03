Po podatkih britanskih obveščevalcev vzhod Bahmuta v rokah skupine Wagner

Reka Bahmutka, ki teče skozi središče mesta, je zdaj frontna linija, piše v dnevnem poročilu britanskih obveščevalcev, ki ga je na Twitterju objavilo britansko obrambno ministrstvo.

Napredovanje ruskih plačancev proti zahodu mesta je po mnenju obveščevalcev zelo oteženo, saj je ukrajinska vojska uničila glavne mostove čez reko in iz utrjenih položajev na zahodu strelja nanje.

Vendar so ukrajinske sile in njihove oskrbovalne poti še vedno ranljive za obkolitev Bahmuta s severa in juga, so še dodali.

Rusi poskušajo Bahmut zavzeti že od lanskega poletja

Bahmut na vzhodu Ukrajine ruske enote poskušajo zavzeti že od lanskega poletja, zadnje tedne pa je v središču ruskih napadov. Skupina Wagner je na čelu te najdaljše ruske ofenzive od začetka ruske invazije na Ukrajino.

Britansko obrambno ministrstvo od začetka ruske invazije pred več kot letom dni dnevno objavlja najnovejše informacije o poteku vojne, pri čemer se sklicuje na obveščevalne podatke. Moskva London obtožuje ciljno usmerjene dezinformacijske kampanje.