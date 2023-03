Ukrajina: V zadnjih 24 urah smo ubili več kot tisoč Rusov #vŽivo

Poudarki dneva:



9.31 V Moskvi izbruhnil velik požar

V bližini Moskve je ponoči izbruhnil velik požar. Zagorelo je v obratu za proizvodnjo plastičnih mas. Ogenj se je razširil na pet tisoč kvadratnih metrov, poroča beloruska Nexta. Požar so do jutra pogasili, za zdaj pa ni informacij, da bi požar lahko imel kakršnokoli povezavo z vojno.

In the #Moscow region, a major fire broke out at night in a plastic production workshop. The fire spread over 5,000 square meters. By morning it was extinguished. pic.twitter.com/EUnPKStfy2 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2023

8.50 Ukrajina: Rusi umikajo Wagnerjeve plačance iz Bahmuta in tja pošiljajo redno vojsko

Ukrajinsko mesto Bahmut je še vedno "najbolj vroče območje na frontni črti", je za CNN povedal tiskovni predstavnik ukrajinske vojske.

"Bahmut je še vedno najbolj divje mesto na fronti. Zdaj se tam nahaja tretja 'runda' borcev iz skupine Wagnerjevih plačancev, ki jih Rusija nadomešča z redno vojsko," je dejal Sergij Čerevati.

"Prvi val, ki je bil lani februarja poslan na fronto, so sestavljali poklicni vojaki, ljudje, povezani s FSB in ministrstvom za notranje zadeve. Drugi val Wagnerjevih plačancev so sestavljali mobiliziranci, ki so bili izbrisani z obličja zemlje, ko je Wagner poskušal prebiti obrambo z živim orožjem," je dejal Čerevati.

"Zdaj vidimo, da Wagnerjeve lovce nadomešča redna vojska. To se verjetno dogaja zaradi Prigožinovega konflikta z vodstvom ruske vojske," je dodal.

