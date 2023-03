Po vsej Ukrajini znova sirene za zračne napade #vŽivo

Poudarki dneva:



8.46 Ukrajina objavila nove podatke o ruskih žrtvah

7.52 Po vsej Ukrajini opozorila za zračne napade

6.35 Von der Leynova in Biden o gospodarski konkurenčnosti in nadaljnji podpori Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden bo danes v Beli hiši sprejel predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, s katero bosta po pričakovanjih govorila predvsem o gospodarski konkurenčnosti v luči ameriške zakonodaje za zniževanje inflacije. Med osrednjimi temami bo tudi sodelovanje EU in ZDA pri nadaljnji podpori Ukrajini.

Kot so že pred obiskom von der Leynove v Severni Ameriki zapisali pri Evropski komisiji, bo v ospredju pogovorov sodelovanje EU in ZDA pri globalnih in geostrateških prednostnih nalogah.

Tako bosta z Bidnom med drugim govorila o sodelovanju pri spodbujanju inovacij in zagotavljanju varnih dobavnih verig na področju do okolja prijaznih tehnologij, saj želijo EU in ZDA ohraniti vodilno vlogo pri tem, so navedli.

Pogovore o tej temi bo po pričakovanjih zaznamovala ameriška zakonodaja za zniževanje inflacije (IRA), ki vključuje velike davčne olajšave in subvencije v višini okoli 370 milijard dolarjev s ciljem spodbujanja domače proizvodnje električnih vozil, solarnih panelov in baterij.

Predsednica komisije, ki je bila prvič na obisku v Beli hiši novembra 2021, pozdravlja odločitev ZDA, da se pridružuje boju proti podnebnim spremembam, a obenem opozarja, da je treba ohraniti enake konkurenčne pogoje na globalni ravni. V odziv na IRA je predstavila tudi t. i. zeleni načrt za evropsko industrijo, katerega namen je okrepiti njeno konkurenčnost na svetovni ravni.

V Beli hiši so med temami pogovorov izpostavili še sodelovanje med Unijo in ZDA pri podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Strani med drugim Kijevu zagotavljata finančno, humanitarno in vojaško pomoč, usklajujeta pa se tudi pri uvajanju sankcij proti Rusiji.

Pripadniki ukrajinskih sil v Bahmutu Foto: Reuters

Biden in von der Leynova bosta poleg tega govorila o sodelovanju na področju energetske oskrbe in spoprijemanju z drugimi mednarodnimi izzivi, tudi o tistih, povezanih s Kitajsko.

Predsednica komisije je v ZDA prispela iz Kanade, kjer je s tamkajšnjim premierjem Justinom Trudeaujem prav tako govorila o sodelovanju na področju razvoja čistih tehnologij in nadaljnji podpori Ukrajini.