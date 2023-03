Šarec: Nabava streliva za Ukrajino mora biti hitra in učinkovita

Obrambni minister Marjan Šarec je na današnjem neformalnem zasedanju ministrov za obrambo članic Evropske unije v Stockholmu podprl prizadevanja EU za skupne nabave streliva za Ukrajino. Pri tem je poudaril pomen hitrosti in učinkovitosti. Ob robu se je sestal z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom, so navedli na obrambnem ministrstvu.

Pri skupnih nabavah streliva so po Šarčevih besedah poleg hitrosti in učinkovitosti pomembna tudi finančna sredstva in koliko so države članice pripravljene prispevati.

Krepitev evropske obrambne tehnološke in industrijske baze

Hkrati je treba skupno javno naročanje EU nadgraditi s krepitvijo evropske obrambne tehnološke in industrijske baze. Pri tem je treba upoštevati tudi sodelovanje malih in srednjih podjetij, kar je izrednega pomena predvsem za Slovenijo, so zapisali na obrambnem ministrstvu.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po zasedanju v Stockholmu sporočil, da so se obrambni ministri danes načelno strinjali z njegovim predlogom, da bi nadaljnje dobave streliva Ukrajini temeljile na treh stebrih.

Milijarda evrov za topniške izstrelke

V okviru prvega bi iz evropskega mirovnega instrumenta namenili milijardo evrov za takojšnjo dobavo streliva iz že obstoječih zalog evropskih vojsk. Drugi steber predvideva skupno naročanje topniških izstrelkov, čemur bi prav tako namenili milijardo evrov. Tretji steber bi bil namenjen povečanju proizvodnih zmogljivosti evropske obrambne industrije.

Ministri za obrambo so danes govorili tudi o poteku evropske misije urjenja ukrajinskih vojakov v Nemčiji in na Poljskem. Slovenija bo v njej po napovedih sodelovala z okoli 30 pripadniki Slovenske vojske. Kontingent bo za napotitev predvidoma pripravljen sredi aprila, so napovedali na ministrstvu.

Srečanje s Pistoriusom

Šarec se je ob robu zasedanja srečal z nemškim kolegom Borisom Pistoriusom. Srečanje je bilo namenjeno utrjevanju dvostranskega sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju, potem ko sta oktobra lani državi podpisali deklaracijo o okrepitvi sodelovanja.

Slovenija je danes v švedski prestolnici pristopila tudi k projektu enote za hitro odzivanje na kibernetske grožnje in medsebojno pomoč na področju kibernetske varnosti. Gre za projekt pod vodstvom Litve v okviru evropske obrambne strukture, imenovane Pesco.

S sodelovanjem v projektu bo lahko Slovenija izboljšala možnosti razvoja lastnih kibernetskih zmogljivosti in varnosti, obenem pa pripomogla k razvoju skupnih zmogljivosti EU, so še zapisali na obrambnem ministrstvu.