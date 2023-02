Na tem območju bo v prihodnjem tednu precej hrupno

Izvedbo vaje bodo podpirali helikopterji ter letala SV, zavezniška letala F-16 ter manjši brezpilotni vojaški in civilni sistemi, so dodali na ministrstvu.

Od danes do petka bo potekala vojaška vaja Navidezni ščit 2023, na kateri se bo Slovenska vojska (SV) ob podpori letalstva in v sodelovanju s civilnimi strukturami usposabljala v postopkih elektronskega bojevanja. Sodelovali bodo ameriški zrakoplovi in zrakoplovi SV, zato ministrstvo za obrambo do petka napoveduje povečan hrup na območju Postojne in širše.

Na vaji bo sodelovalo približno 200 udeležencev iz 15. polka vojaškega letalstva, Enote za elektronsko bojevanje, 1. in 72. brigade Slovenske vojske, 31. lovskega polka vojaškega letalstva Združenih držav Amerike ter Gasilske brigade Ljubljana, Gasilske zveze Slovenije in policije, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Cilji vaje so urjenje posadk letal in helikopterjev v samozaščitnem delovanju, kontrolorjev združenega ognja in operaterjev različnih sistemov v pogojih elektronskega motenja, delovanje v pogojih motenja govornih komunikacij ter zaznavanje različnih letalskih sistemov na daljinsko vodenje.

Območja bodo preletavali med 9. in 23. uro

Usposabljanje bo od ponedeljka do petka na Osrednjem vadišču SV Postojna, kjer bodo letala in helikopterji zagotavljali ognjeno podporo, ter na širšem območju Gotenice, Glažute, Strmice pri Vrhniki in na radarskem položaju Ljubljanski vrh, kjer bodo letalniki letalsko podporo samo simulirali. Zavezniška letala F-16 bodo podpirala izvedbo vaje samo na osrednjem vojaškem vadišču.

Posadke letal in helikopterjev SV in zavezništva bodo v sklopu lastnega usposabljanja območja preletavala v nekaterih časovnih intervalih med 9. in 23. uro glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letalnikov. Na teh območjih se zaradi preletov letal in helikopterjev pričakuje povečan hrup.

Nosilna enota vaje je 15. polk vojaškega letalstva, v usposabljanje pa je vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki bo skrbel za varno in usklajeno izvajanje letalskih operacij.