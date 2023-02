ZDA sestrelile še en "leteči predmet"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška vojska je danes nad Aljasko sestrelila še en "leteči predmet", so danes sporočili iz Bele hiše. Kot so dodali, je predmet letel na veliki višini in je ogrožal varnost civilnega zračnega prometa, zato ga je ameriška vojska po ukazu predsednika Joeja Bidna sestrelila, poročajo tuje tiskovne agencije.