Kitajski zračni balon tudi nad Kostariko: "To je plovilo za meteorološke raziskave"

Nad Kostariko so opazili kitajski balon, je v ponedeljek sporočilo zunanje ministrstvo te latinskoameriške države. Kitajsko veleposlaništvo v San Joseju je že izreklo obžalovanje zaradi incidenta in dodalo, da gre izključno za civilno plovilo za meteorološke raziskave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Veleposlaništvo je poudarilo, da balon ne predstavlja grožnje nobeni državi. "Zaradi vremena in omejenih manevrskih sposobnosti je plovilo zašlo od predvidene smeri in pomotoma vstopilo v zračni prostor Latinske Amerike," je še dodalo.

Za zdaj še ni jasno, ali gre za isti balon, ki je v petek preletel Kolumbijo. Omenjeni balon so nad Kolumbijo prve opazile ZDA, kolumbijske zračne sile pa so kmalu zatem sporočile, da so zaznale "predmet z značilnostmi, podobnimi balonu", in ga "spremljale, dokler ni zapustil nacionalnega zračnega prostora". Dodale so tudi, da v sodelovanju z drugimi državami izvajajo preiskavo o izvoru plovila.

Kitajska je potrdila, da je bil balon nad Kolumbijo njihov

Kitajska je nato v ponedeljek potrdila, da je bil balon, ki je letel nad Kolumbijo, njihov. Dodala je, da je plovilo izključno civilne narave ter se uporablja za opravljanje testov med letenjem.

Do odkritja morebitnega novega balona prihaja po tem, ko je ameriško lovsko letalo F-22 v soboto vzdolž obale Južne Karoline sestrelilo podoben domnevno kitajski vohunski balon. Državni sekretar ZDA Antony Blinken je bil v luči incidenta prisiljen odpovedati načrtovani obisk v Pekingu in dejanja Kitajske označil za neodgovorna in nesprejemljiva.

Peking je opozoril, da bo sestrelitev kitajskega balona nad ZDA resno škodovala odnosom med državama. V nedeljo pa je kitajsko zunanje ministrstvo izročilo protestno noto ameriškemu veleposlaništvu na Kitajskem.