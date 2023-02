Kitajski balon nad zračnim prostorom ZDA: mnogi za njegovo razstrelitev

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek po razkritju, da je domnevno vohunski balon nad ameriškim ozemljem kitajskega izvora, odpovedal napovedani obisk Pekinga in kasneje dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo. V Pekingu trdijo, da gre za civilni balon za meteorološke raziskave, ki je zaradi vetra zašel s poti.

V telefonskem pogovoru s kitajskim zunanjim ministrom Wangom Yijem je Blinken dejal, da je prisotnost balona v zračnem prostoru ZDA očitna kršitev suverenosti ZDA in jasna kršitev mednarodnega prava.

Dejal je, da svet pričakuje, da bosta ZDA in Kitajska odgovorno upravljali svoje odnose. "ZDA to počnejo in pričakujejo enako od Kitajske," je dodal ameriški državni sekretar.

Foto: Reuters

Obisku Pekinga, ki bi bil prvi obisk državnega sekretarja ZDA na Kitajskem po letu 2018, se Blinken ni odpovedal, vendar ga bo opravil, ko bodo razmere to dopuščale. Zaradi dejanj Kitajske zdaj ni mogoče opraviti vsebinske razprave, je dejal.

ZDA bodo še naprej komunicirale s Kitajsko

"ZDA bodo še naprej ohranjale odprte komunikacijske linije s Kitajsko, tudi za obravnavo tega trenutnega incidenta," je povedal Blinken in dodal, da je prednostna naloga odstraniti balon iz ameriškega zračnega prostora. Ni pa razložil, kako bodo to storili.

Pentagon je razmišljal o sestrelitvi, vendar tega ne želijo storiti zaradi nevarnosti, da bi kosi balona poškodovali koga na tleh. Ameriški mediji in britanski BBC so namreč poročali, da je balon, ki lahko doseže višino do 37 kilometrov nad tlemi, velik kot približno trije avtobusi.

Balon je bolj kot vlado razburil republikance, ki za dejanje Kitajske krivijo tako Peking kot Belo hišo in širijo preplah. Nekdanji predsednik Donald Trump je v petek ves dan pozival k sestrelitvi balona.

Kitajska je medtem izrazila obžalovanje in krivdo zvalila na vetrove, ki so premaknile balon nad ozemlje ZDA. Kitajsko zunanje ministrstvo je zatrdilo, da gre za civilno zračno plovilo, namenjeno meteorološkim raziskavam.

Pentagon: Balon nima velike vohunske vrednosti za Kitajsko

Bidnova vlada ga je opredelila kot manevrirni nadzorni balon, predsednik ZDA pa je Pentagon prosil za vojaške možnosti za rešitev problema. Pentagon meni, da balon nima velike vohunske vrednosti za Kitajsko, zato se ne izplača tvegati s sestrelitvijo nad ZDA.

Pentagon je prav tako sporočil, da je balon na višini 18.300 metrov, kar pomeni nad višino, na kateri običajno letijo potniška letala. Imajo pa v pripravljenosti vojaška letala za sestrelitev, če dobijo ukaz predsednika Bidna.

Republikanci Bidna medtem obtožujejo šibkosti v odnosu do Kitajske in opozarjajo, da je balon preletel območja na severozahodu ZDA, kjer so med drugim različni vojaški jedrski objekti. Bidna, ki zadeve ne komentira, so z balonom seznanili že v torek. Bela hiša ni pojasnila, zakaj so z objavo oziroma potrditvijo informacije čakali do petka.

Podobne balone so Američani že lani opazili nad Havaji in drugje v Tihem oceanu. Tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder je v petek dejal, da so kitajski vohunski balon opazili tudi nad Latinsko Ameriko, ni pa povedal natančno, kje.