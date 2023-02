Nad Severno Ameriko opazili nenavadno zračno plovilo

Balon naj bi letel nad ameriško zvezno državo Montana. Sprva so ga hoteli razstreliti, a so si premislili, ker bi razbitine lahko povzročile škodo.

"Jasno je, da je namen tega balona nadzor," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal predstavnik ZDA, ki ni želel biti imenovan. Po njegovih besedah je balon letel nad severozahodom Združenih držav Amerike, kjer so letalska oporišča in jedrske rakete v podzemnih silosih.

Dodal je, da balon po oceni Pentagona ne predstavlja večje grožnje. "Ocenjujemo, da ima ta balon omejeno dodano vrednost z vidika zbiranja obveščevalnih podatkov," je dejal.

The US government has said a strange balloon floating in the sky over Montana is a surveillance device of Chinese origin.



Read the full story: https://t.co/cIkrwgxjsG pic.twitter.com/HwNa1kUAsW