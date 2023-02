ZDA: kitajski balon je bil opremljen z vohunskimi pripomočki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

ZDA so podatke o kitajskem vohunjenju dobile s pomočjo vohunskih letal U-2, ki lahko letijo na veliki višini. Ta letala so spremljala balon na poti čez ZDA. Foto: Reuters

Kitajski balon, ki so ga ZDA v soboto sestrelile nad Atlantikom, je bil opremljen za zaznavanje in zbiranje obveščevalnih signalov v okviru obsežnega, z vojsko povezanega programa zračnega nadzora, ki je bil usmerjen v več kot 40 držav, je danes izjavil predstavnik ameriške vlade. Pri tem se je skliceval na ameriške vohunske podatke.

Floto balonov upravlja kitajska vojska in jih uporabljajo posebej za vohunjenje. Opremljena je z visokotehnološko opremo, namenjeno zbiranju občutljivih informacij o ciljih po vsem svetu, je sporočil visoki predstavnik State Departmenta, ki ni želel biti imenovan.

Objava podrobnosti o obsegu in zmogljivosti programa naj bi ovrgla vztrajne trditve Kitajske, da balon ni bil uporabljen za vohunjenje, ampak za civilne meteorološke namene.

Predstavniški dom kongresa je danes na pobudo republikancev soglasno izglasoval obsodbo Kitajske zaradi predrzne kršitve suverenosti ZDA in prizadevanj za zavajanje mednarodne skupnosti z lažnimi trditvami.

Kitajsko zunanje ministrstvo: Balon je meteorološka zračna ladja

Preden so ZDA predstavile svoje nove informacije, je v Pekingu tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning znova poudarila, da je bil velik balon brez posadke civilna meteorološka zračna ladja, ki je zgrešila smer, in da so se ZDA s sestrelitvijo balona odzvale pretirano.

ZDA so podatke o kitajskem vohunjenju dobile s pomočjo vohunskih letal U-2, ki lahko letijo na veliki višini. Ta letala so spremljala balon na poti čez ZDA, je zdaj prvič priznala ameriška vlada.

Letala U-2 so ugotovila, da je bil balon sposoben zbirati signalne obveščevalne podatke z več antenami in drugo opremo, namenjeno nalaganju občutljivih informacij, ter sončnimi celicami za njihovo napajanje.

Pomočnik ameriškega obrambnega ministra za indo-pacifiško območje Jedidiah Royal je v senatu povedal, da imajo dobre predstave o tem, kakšne obveščevalne podatke je zbirala Kitajska. Več je senatorjem povedal za zaprtimi vrati.

Visoki uradniki FBI, ki niso želeli biti imenovani, so povedali, da je v njihov laboratorij v Quanticu v Virginiji prispelo le nekaj delov balona, ki jih bodo zdaj preiskali. Imajo dele balonske strehe, napeljave in zelo majhno količino elektronike.

Balon proučujejo

Po navedbah dveh ameriških uradnikov so bila prizadevanja za iskanje balona danes začasno prekinjena zaradi visokih valov. Povedala sta, da je nekaj ostankov balona nedotaknjenih na dnu oceana razpršenih na območju, velikem kot 15 nogometnih igrišč.

Namestnica državnega sekretarja Wendy Sherman je v pričanju pred senatnim odborom za zunanje zadeve povedala, da so sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito občutljivih informacij in zdaj proučujejo balon in njegovo opremo.

Nekateri republikanci so vztrajali, da bi bilo treba balon sestreliti prej, vendar so predstavniki vlade in vojske ponovili, da tega nad kopnim ni bilo mogoče varno izpeljati.