V ZDA iščejo dele sestreljenega kitajskega balona

Baloni naj bi bili uporabni za vohunjenje, ker so bolj nepredvidljivi od satelitov, dovolj počasni, da jih radarji težje zaznajo, so nekoliko cenejši in delajo boljše posnetke. Foto: Reuters

Balon, ki naj bi bil velik približno kot trije avtobusi, je na ukaz predsednika Joeja Bidna v soboto sestrelilo lovsko letalo F-22. Balon je prvič vstopil v območje ameriške zračne obrambe 28. januarja, nato preletel Aljasko in Kanado, v torek pa se je vrnil nad ZDA, ko je zanj prvič izvedel tudi predsednik Biden, poročajo ameriški mediji na osnovi poročil iz Pentagona in Bele hiše.

V četrtek je Pentagon priznal obstoj balona, kar je sprožilo politični vihar na strani opozicijskih republikancev – kljub temu, da so imeli v času vlade nekdanjega predsednika Donalda Trumpa najmanj tri podobne primere, vendar javnosti niso nikoli obvestili in še vedno ni jasno, ali so takrat balone sestrelili ali ne. Trump je sicer od prejšnjega četrtka vsak dan pozival k sestrelitvi.

Vohunjenje ene in druge strani

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je bil v luči incidenta z balonom prisiljen odpovedati načrtovani obisk v Pekingu, medtem pa tudi ZDA vsak dan vohunijo z neba nad Kitajsko, ki jim vrača z enako mero.

Kitajci vohunijo s sateliti in baloni, Američani pa z letali in sateliti, pri čemer ni izključeno, da tudi ZDA uporabljajo vohunske balone, saj je Pentagon leta 2018 in 2019 izvajal podobne prelete nad ameriškim ozemljem na višini okrog 20 tisoč metrov, domnevno z namenom spremljanja trgovcev z mamili.

"Jasno je, da so Kitajci zbirali informacije in ta vlada tega ne obravnava dovolj resno," je dejal predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti v predstavniškem domu Mike Turner.

"Kitajci pošiljajo sporočilo, da so ZDA v zatonu, da ne morejo ničesar storiti glede navadnega balona," je menil senator s Floride Marco Rubio. "Ne morem verjeti, da ga ni bilo mogoče sestreliti nikjer med Aljasko in Južno Karolino," pa je bil začuden vodja senatne manjšine Mitch McConnell.

Razbitine razpršene na območju enajstih kilometrov

Ameriška vojska trdi, da so balon spremljali na celotni poti, ker naj bi Kitajcem na ta način onemogočili dostop do koristnih informacij. Pentagon ni priporočil sestrelitve balona, za kar je zaprosil Biden v pričakovanju političnega viharja, ker naj bi bilo to preprosto prenevarno. Balon je bil namreč previsoko, da bi lahko predvideli, kam bodo padle razbitine.

Ko so ga naposled sestrelili nad Atlantikom, so se razbitine razpršile na območju z obsegom 11 kilometrov. Izkušnje iz preteklosti so prav tako zgovorne. Kanadčani, Britanci in Američani so leta 1998 neuspešno poskušali sestreliti vremenski balon, ki je oviral letalski promet. Kanadčani so proti njemu izstrelili več kot tisoč nabojev, vendar brez uspeha. Z raketnim izstrelkom niso upali tvegati.

Baloni namreč lahko letijo višje kot vojaška letala, vse do 27 kilometrov nad Zemljo. Baloni naj bi bili uporabni za vohunjenje, ker so bolj nepredvidljivi od satelitov, dovolj počasni, da jih radarji težje zaznajo, so nekoliko cenejši in delajo boljše posnetke. Več bo znanega v prihodnjih dneh, saj namerava kongres ZDA glede balona opraviti več zaslišanj.