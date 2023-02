Po odkritju ruskih vohunov na Sovi nenapovedan nadzor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pooblaščena skupina Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na Sovi danes opravila nenapovedan nadzor. Člane komisije je zanimalo, zakaj so informacije o razkritih ruskih agentih prišle v javnost in poslovanje skupine GEN-I na Balkanu, seznanili so se tudi s tehniko zbiranja informacij, so sporočili iz DZ.

Pooblaščena skupina je na Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) pregledala primer ruskih agentov, ki sta v Sloveniji delovala z argentinskima potnima listoma, ob tem pa je njene člane posebej zanimalo, zakaj je informacija prišla v javnost in kako se je to zgodilo.

Knovs so zanimale aktivnosti in ugotovitve Sove

Po številnih medijskih objavah v zvezi s poslovanjem GEN-I na Balkanu, ki imajo lahko škodljive posledice za interese države, so pooblaščeno skupino zanimale aktivnosti in ugotovitve agencije v zvezi s tem, so dodali v DZ. Skupina je sprejela tudi sklep, da agencija o svojih ugotovitvah Knovsu poroča v obdobnih poročilih.

Direktor agencije Joško Kadivnik je po nadzoru članom komisije predstavil še tehniko, s katero Sova pridobiva informacije v skladu z zakonskimi pooblastili, so še zapisali v sporočilu za javnosti.

Nacionalni preiskovalni urad je na podlagi podatkov Sove v skladu z usmeritvami tožilstva decembra lani pridržal tuja državljana, ki sta obdolžena vohunjenja za Rusijo. Agenta so prijeli v pisarni v poslovni stavbi v Ljubljani. Sodišče je zanju odredilo pripor, grozi jima do osem let zapora.