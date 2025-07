Na mariborski policijski upravi so za N1 potrdili, da so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri člane Knovsa zaradi nadzora na policiji v zadevi Dars. Imen niso razkrili, očitno pa gre za Janeza Žaklja, Mateja Tonina, Jerneja Vrtovca in Jožefa Horvata iz NSi, ki so bili v predkazenskem postopku, piše N1.

Omenjeni so kot člani parlamentarne komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) novembra 2023 sklenili, da člani Knovsa na policiji opravijo nenapovedan nadzor. Na Generalni policijski upravi so med drugim preverjali, ali je policija prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars, tudi vidnim članom NSi.

Na seznamu 15 telefonskih številk, ki sta jih Žakelj in Tonin med nadzorom predložila kriminalistom, naj bi bili po poročanju medijev tudi številki nekdanjega prvega moža Darsa Valentina Hajdinjaka, ki je bil v preteklosti podpredsednik NSi, in bivšega vodje področja vzdrževanja na Darsu Damijana Jaklina, ki je bil državni sekretar na obrambnem ministrstvu, ko ga je vodil Tonin.

Zloraba položaja

Prav tako naj bi skupina Knovsa preverjala, ali policija prisluškuje primorskemu poslovnežu Sebastjanu Vežnaverju in odvetnici Nini Zidar Klemenčič, ki je v času Hajdinjakovega mandata veljala za hišno odvetnico Darsa, so spomnili na N1.

Marca letos so iz NSi javnosti sporočili, da se je zaradi omenjenega sklepa četverica znašla v predkazenskem postopku. Očitajo jim zlorabo položaja.

"Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov so zaradi utemeljenega suma, da so osumljeni v sostorilstvu storili kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri fizične osebe," so zdaj navedli na mariborski policijski upravi za N1. Zoper katere člane Knovsa je podana ovadba, niso razkrili. Glede na to, da so Žakelj, Tonin, Vrtovec in Horvat že sami razkrili, da proti njim poteka predkazenski postopek, pa je mogoče sklepati, da je bila ovadba vložena zoper njih, piše portal.

Nezaslišana zloraba policije

Predsednik NSi Tonin, ki je medtem slovenske poslanske klopi zamenjal za evropske, je uvedbo predkazenskega postopka takrat označil za "nezaslišano zlorabo policije" za boj proti opoziciji, v ozadju postopka pa je prepoznal "del vladnih spletkarjev". Na Generalni policijski upravi so Toninove izjave o zlorabi policije v politične namene odločno zavrnili.

Komentar NSi na informacijo o vloženi kazenski ovadbi STA še čaka.