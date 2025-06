Župan Svete Trojice David Klobasa (NSi) je po objavi na Facebooku, da je začasno ostal brez vozniškega dovoljenja, za medije obmolknil oziroma podrobnih pojasnil ne daje. Na Siol.net smo mu postavili več vprašanj, tudi to, zakaj ni predstavil vseh dejstev o svoji alkoholiziranosti za volanom, zaradi česar so mu policisti po poročanju Večera odvzeli tudi avtomobil. Čeprav se Klobasa v omenjeni objavi hvali, da bi lahko molčal, pa ni, je ostal nem na naše vprašanje, zakaj kot župan ne odstopi, kar bi bilo v skladu s politično kulturo, ki so jo uveljavili nekateri politiki in funkcionarji. V NSi sicer ocenjujejo, da odstop Klobase ni potreben.

David se zaveda resnosti situacije

"Glede na to, da se David zaveda resnosti situacije in jo obžaluje, ga stranka ne bo pozvala k odstopu, končno sodbo pa bodo izrekli volivci na volitvah," je za Siol.net odgovoril predsednik Nove Slovenije – krščanskih demokratov Matej Tonin.

Kaj bi dejal Andrej Bajuk?

Nismo pa dobili odgovora na dodatno vprašanje, ali je to v skladu s standardi politične kulture v Sloveniji oziroma ne bi morala biti ravno NSi tista stranka, ki bi morala slediti svetli tradiciji prevzemanja odgovornosti, ki jo je začrtal prvi predsednik NSi Andrej Bajuk.

Pokojni Andrej Bajuk je leta 2008 zaradi slabega volilnega rezultata in izpada stranke iz državnega zbora odstopil kot predsednik NSi. Foto: STA

Postavil je standarde



Pokojni Bajuk, ki je bil kratek čas v letu 2000 tudi predsednik vlade, je namreč leta 2008 zaradi slabega volilnega rezultata in izpada stranke iz državnega zbora odstopil kot predsednik NSi. Še danes v Sloveniji, drugače kot v večini zahodnoevropskih držav, ni samoumevno, da predsedniki strank po volilnih porazih odstopijo.

Čas je za iskrenost

"Kot javna oseba sem se znašel v položaju, ko je najlažje molčati. Verjamem, da je prav zdaj čas za iskrenost, za to, da rečem: sem samo človek. In kot vsak človek včasih naredim napako. Ključno je, kaj naredimo po tem," je v objavi na Facebooku zapisal Klobasa, ki je tudi državni svetnik in kot župan član sveta NSi, najvišjega organa opozicijske Nove Slovenije med dvema kongresoma.

O odstopu kot naslednji potezi Klobasa ne piše, ampak ocenjuje, da sta dovolj priznanje napake in dejanja, s katerimi naj bi povrnil tisto, kar je izgubil - zaupanje vase.

"Hvala vsem, ki razumete. Hvala vsem, ki znate ločiti med napako in značajem. In hvala tudi tistim, ki me boste sodili, prav imate, da pričakujete več. Jaz pa obljubim: več boste tudi dobili," je Klobasa zapisal na Facebooku. Foto: STA

O zaupanju volivcev v objavi ne govori, ampak dodaja: "Hvala vsem, ki razumete. Hvala vsem, ki znate ločiti med napako in značajem. In hvala tudi tistim, ki me boste sodili, prav imate, da pričakujete več. Jaz pa obljubim: več boste tudi dobili." Ker se Klobasa ne oglaša na naše klice ter elektronska in SMS sporočila, nismo mogli preveriti, kaj natančno obljublja volivcem leto in pol pred lokalnimi volitvami.

Zanj je to poglavje zaključeno



Na vprašanje STA, ali drži, da je vozil kljub prepovedi vožnje, je Klobasa odgovoril, da uradnega obvestila sodišča o prepovedi vožnje do tedaj še ni prejel. "Vso odgovornost sem prevzel, uredil šoferja in se odzval skladno z zakonodajo. Zame je to poglavje zaključeno."

Je vozil pijan samo dvakrat?

Klobaso smo sicer vprašali, ali drži, da je imel že od prej prepoved vožnje, torej preden so ga policisti 26. maja ustavili in ugotovili, da je vozil pijan. Zanimalo nas je tudi, ali so mu poleg vozniškega dovoljenja odvzeli tudi vozilo, kot so Večeru potrdili policijski viri.

Neodgovorjeno je ostalo tudi naše vprašanje, ali gre za edina dva primera županove alkoholiziranosti ali pa je bil pijan za volanom še večkrat ter ali ima v kartoteki še katere druge prometne prekrške.

Med politiki, ki so odstopili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je tudi košarkaška legenda Peter Vilfan, ki je leta 2014 odstopil kot poslanec Pozitivne Slovenije. Foto: Ana Kovač

Klobaso smo ob vprašanju o odstopu spomnili na primer nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša, ki je odstopil dan po tem, ko so ga policisti zalotili pod močnim vplivom alkohola. Takoj po nesreči, v kateri je pijan zbil pešča, je odstopil tudi takratni poslanec Pozitivne Slovenije Peter Vilfan. Enako sta ravnala še koprski podžupan Patrik Peroša in tožilec Drago Šketa.

Jelinčič, Trilar

Nazadnje smo Klobaso vprašali, ali se bo torej zgledoval po politikih, kot je na primer Zmago Jelinčič, ki niso bili sposobni sprejeti politične odgovornosti. Med njimi je tudi nekdanji kranjski župan Boštjan Trilar, ki je pijan povzročil prometno nesrečo s službenim avtomobilom.

Prevzel je polno odgovornost?

V zvezi z vprašanjem odstopa so nam sicer še pred Toninom odgovorili tudi v stranki: "David Klobasa je okoliščine dogodka pojasnil v zapisu na družbenem omrežju. Prav je, da je napako priznal, se opravičil in zanjo prevzema polno odgovornost."

Matej Tonin je sicer na svojem Facebook profilu 3. junija zahteval odgovornost nekega drugega politika – notranjega ministra Boštjana Poklukarja zaradi afere Hvala.