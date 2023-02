Avstralija z objektov obrambnega ministrstva umika kamere kitajske izdelave

"To je pomembna stvar, na katero so nas opozorili. Ključno je, da se prepričamo, da so naši objekti popolnoma varni," je za avstralsko televizijo ABC dejal Marles.

Po podatkih avstralskega opozicijskega politika Jamesa Patersona je v več kot 250 vladnih objektih trenutno nameščenih najmanj 913 kamer kitajske izdelave. Med njimi so pisarne in objekti obrambnega, zunanjega in finančnega ministrstva ter generalnega državnega tožilstva. Tovrstne kamere je označil za vohunsko opremo in pozval k njihovi odstranitvi v celoti.

Kitajski podjetji Hikvision in Dahua, ki izdelujeta kamere, sta bili v ZDA uvrščeni na črno listo zaradi domnevne pomoči kitajski vladi pri izvajanju "kampanj zatiranja", zlasti pri nadzoru in zatiranju ujgurske manjšine v regiji Šindžjang.

Kitajska nadzorna oprema na črni listi

Washington je novembra lani tudi prepovedal uvoz nadzorne opreme, ki jo izdelujeta ti dve podjetji, v ZDA, saj naj bi ta predstavljala "nesprejemljivo tveganje za nacionalno varnost". Skupaj z Veliko Britanijo pa meni, da bi lahko bila kitajska podjetja prisiljena deliti zaupne podatke, zbrane s kamerami, s pekinškimi varnostnimi službami.

Kitajska je medtem že obsodila odločitev Avstralije, češ da zlorablja nacionalno moč za diskriminacijo in zatiranje kitajskih podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ning: Kitajska spoštuje lokalne zakone

"Kitajska vlada je vedno spodbujala kitajska podjetja, da izvajajo naložbe v tujini v skladu z mednarodnimi pravili ter pri tem spoštujejo lokalne zakone," je dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning in dodala, da Peking nasprotuje vsem ukrepom, ki "raztezajo koncept nacionalne varnosti".

Ob tem je avstralske oblasti pozvala, naj zagotovijo pošteno obravnavo kitajskih podjetij v Avstraliji.