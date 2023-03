Odbor za obrambo podprl resolucijo o Slovenski vojski

Člani odbora DZ za obrambo so z desetimi glasovi za in enim proti podprli resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040. Ob tem so nekateri izrazili pomisleke, da je predvideni dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP premalo ambiciozen. Resoluciji je nasprotovala le Levica.

Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damir Črnčec je v predstavitvi dejal, da je ključni razlog za pripravo nove resolucije le leto dni po sprejetju prejšnje v spremembi varnostnega okolja. Omenil je agresijo Rusije na Ukrajino in pridružitev dveh nevtralnih evropskih držav zvezi Nato.

Gradnja dveh bataljonskih skupin

Med ključnimi novostmi je Črnčec naštel vzporedno, in ne več zaporedno, gradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin, nakup sistemov zračne obrambe srednjega dometa, izgradnjo helikopterskih zmogljivosti s kaskadno menjavo obstoječih helikopterjev in nakupom dodatnih štirih helikopterjev ter vlaganje obrambnega proračuna v raziskave in razvoj.

Predlagani dokument je pozdravil predstavnik državnega sveta Rajko Fajt z željo, da se zastavljeni cilj namenitve dveh odstotkov BDP za financiranje obrambnega sistema doseže čim prej. V DS so si po njegovih besedah želeli tudi izgradnjo lastnih zmogljivosti za proizvodnjo streliva.

Za SDS povečanje financiranja vojske premalo ambiciozno

Član odbora Jožef Lenart je dejal, da so predlog resolucije v poslanski skupini SDS preučili in ga bodo v DZ podprli. Pomislek je imel, da je cilj financiranja v višini dveh odstotkov BDP zastavljen premalo ambiciozno, saj da lahko konkretne številke hitro splahnijo, če se gospodarstvo začne ohlajati.

V imenu poslanske skupine NSi je Matej Tonin spomnil, da je lani sprejeta resolucije predvidevala tudi možnost ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka, kar pogreša v tej. Ob tem je obžaloval, da resolucija ne predvideva razvoja visokošolskega vojaškega zavoda, saj morajo strokovnjaki s tega področja odhajati na študij v tujino. Številne stvari v resoluciji se Toninu zdijo nedorečene, a jo bodo v NSi podprli, saj podpirajo dvig obrambnih izdatkov.

Uvedba neke vrste naborništva?

Stališče poslanske skupine Svoboda je Miroslav Gregorič zastopal z oceno, da je resolucija premalo ambiciozna na finančnem in kadrovskem področju, a jo nameravajo podpreti. Po njegovem mnenju bi morala imeti SV v svojih vrstah od 10.000 do 20.000 profesionalnih vojakov in več sto tisoč rezervistov, do česar bi prišli z neko vrsto naborništva. Pridružil se je pozivom k domači izdelavi streliva, želi pa si tudi domačo izdelavo enostavne in sofisticirane vojaške opreme.

Na potrebo po proizvodnji streliva je v imenu poslanske skupine SD opozoril tudi Damijan Zrim in dodal, da bo SD resolucijo podprla z glasovi v DZ. Črnčec je sicer pojasnil, da je obrambno ministrstvo slovensko gospodarstvo že pozvalo k možnosti domače izdelave streliva.

Levica proti resoluciji

Resoluciji pa je v imenu poslanske skupina Levice nasprotoval član odbora Miha Kordiš, ki se je spraševal, zakaj se tako pomemben dokument sprejema na nujni seji. Med drugim je kritiziral načrtovani nakup drugega transportnega letala spartan, saj da bo to namenjeno oskrbovanju pripadnikov SV na misijah v tujini, čeprav da je temu v 80 odstotkih svojih ur leta namenjeno že obstoječe transportno letalo turbolet.

Ob tem Kordiš meni, da je denar za orožje denar, ki onesnažuje okolje, saj da je obrambni sistem eden največjih proizvajalcev toplogrednih izpustov. "Ali bomo imeli zeleno usmerjeno vlado ali pa bomo kupovali orožje," je rekel.

Matični odbor je na koncu z desetimi glasovi za in enim proti sklenil še, da DZ predlaga odločanje o resoluciji na marčevski seji.