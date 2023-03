Slovenska vojska bo letos izvedla Jadranski udar

Na vaji Jadranski udar 2023, ki bo letos potekala med 29. majem in 9. junijem, bo sodelovalo okoli 800 udeležencev, od tega približno 400 pripadnikov tujih vojaških enot iz 27 zavezniških in partnerskih držav.

Na vaji Jadranski udar 2023, ki bo letos potekala med 29. majem in 9. junijem, bo sodelovalo okoli 800 udeležencev, od tega približno 400 pripadnikov tujih vojaških enot iz 27 zavezniških in partnerskih držav. Foto: STA

Slovenska vojska (SV) bo letos izvedla 27 vojaških vaj in 35 urjenj v domovini ter se udeležila 44 vaj in 26 usposabljanj v tujini. Tudi letos bosta najpomembnejši vaji Jadranski udar in Zvezda Triglava. Slovenska vojska ima trenutno približno pet tisoč pripadnikov, želijo pa si, da bi v svoje vrste privabili predvsem mlade kadre.

"Za Slovensko vojsko je ključen načrt vaj v obrambnem sistemu, ki ga vsako leto sprejme vlada. Na tej osnovi poteka tudi nadaljnje načrtovanje vaj," je na današnji novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi vojaških vaj sil SV v letu 2023, izpostavil poveljnik sil SV generalmajor Roman Urbanč.

Poveljstvo SV organizira in izvaja vaje v domovini in v tujini, ob čemer po Urbančevih zagotovilih v največji mogoči meri skrbijo tudi za to, da o večjih aktivnostih SV obveščajo javnost. To še zlasti velja za osrednje vadišče SV na Počku.

Obseg vojaških vaj bo enak lanskemu

Po besedah polkovnika Igorja Šepca bo obseg vojaških vaj SV letos bolj ali manj enak lanskemu, bo pa precej več aktivnosti v domovini, saj "nudimo podporo tujim zavezniškim silam," je izpostavil Šepec. Po njegovi oceni se bo vsak pripadnik SV letos udeležil vsaj ene vojaške vaje, več pa bo tudi sredstev, namenjenih njihovi izvedbi. Na ključnih usposabljanjih in vajah v domovini poleg do pet tisoč pripadnikov SV pričakujejo še do tisoč pripadnikov tujih oboroženih sil. Najpomembnejši vojaški vaji bosta tudi letos Jadranski udar in Zvezda Triglava, sicer pa bo večina vaj na slovenskih tleh potekala na območju osrednjega vadišča SV na Počku.

Na vaji Jadranski udar 2023, ki bo letos potekala med 29. majem in 9. junijem, bo sodelovalo okoli 800 udeležencev, od tega približno 400 pripadnikov tujih vojaških enot iz 27 zavezniških in partnerskih držav. "Cilj vaje Jadranski udar je usposabljanje in urjenje certificiranih kontrolorjev združenega ognja, posadk strelnih platform, poveljnikov do ranga divizije in načrtovalcev združenega ognja," je poudaril poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube. Vaja bo tudi letos potekala na območju Postojne, na širšem območju Bohinja, Idrije in Bele Krajine. V njej bo sodelovalo 18 letal in 19 helikopterjev.

Vaja Zvezda Triglava poteka septembra

Vaja Zvezda Triglava običajno poteka v mesecu septembru, letos pa bo izjemoma v spomladanskem terminu, med 15. majem in 2. junijem. "Cilj vaje je izvesti dvostransko taktično vajo gorskega polka v gorskem svetu skupaj z zavezniki," je poudaril podpolkovnik Tomaž Žbogar.

Na vaji pričakujejo približno 753 pripadnikov vojaških sil iz osmih držav, izvajale pa se bodo predvsem na lokacijah na Gorenjskem, in sicer na območju od Ljubelja, Zelenice, Stola, Javorniškega Rovta, Soriške planine ter na vadiščih SV v okolici Bohinjske Bele in na Počku. Pripadniki SV bodo sicer letos sodelovali tudi na več urjenjih in vajah v tujini, in sicer v Italiji, Nemčiji in na Hrvaškem.

Slovenska vojska se že več let spopada s pomanjkanjem kadrov, kar pa si želijo spremeniti in v svoje vrste privabiti predvsem mlade.

"Dejstvo je, da imamo kadrovske izzive tako na poklicnem kot na profesionalnem, častniškem delu. Sprejeli smo že nekaj ukrepov, kako to spremeniti in v svoje vrste znova privabiti potrebno število mladih. Prepričan sem, da nam bo to uspelo," je med drugim poudaril Urbanč in dodal, da bo morala SV pri tem pomagati tudi celotna družba.