Dodik napovedal registracijo "tujih agentov" v Republiki Srbski

Nevladna organizacija Transparency International BiH je opozorila, da želi Dodik s sklicevanjem na ameriške zakone pravzaprav uvesti "ruske rešitve", torej se zateči k metodam, s katerimi skuša ruski predsednik Vladimir Putin utišati opozicijo in kritike svoje vlade, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Tuji agenti po ameriškem in ruskem zgledu

V ZDA so na podlagi zakona iz leta 1938 pred leti uvedli obveznost, da se propagandni mediji, kot je Russia Today, registrirajo kot tuji agenti. Na podlagi tega je nato Rusija sprejela uredbo, v skladu s katero so se kot tuji agenti morale registrirati nevladne organizacije in tudi mediji, kot je Glas Amerike. Za tuje agente so oblasti označile številne novinarje in nasprotnike Kremlja.

Dodik je danes pred novinarji v Banjaluki še posebej napadel Fundacijo za odprto družbo ameriškega milijarderja Georgea Sorosa, češ da obstaja načrt za selitev njenega sedeža v Sarajevo. Po njegovi ocenil je cilj destabilizacija razmer v BiH.

Kriminalizacija obrekovanja

Odločno je zagovarjal tudi načrtovane spremembe kazenskega zakonika Republike Srbske, s katerimi bi znova kriminalizirali obrekovanje. Predlagane spremembe predvidevajo izredno visoke globe za žalitev dobrega imena in časti. Najnižja bi bila 2.500 evrov, a če bi sodišče ocenilo, da je tožniku nastala nepopravljiva škoda, bi moral tisti, ki je take trditve izrekel ali jih objavil v medijih, plačati več kot 50 tisoč evrov.

Novinarska združenja iz Bosne in Hercegovine ter številne mednarodne organizacije so opozorile, da Banjaluka s tem dejansko uvaja cenzuro in skuša zadušiti svobodne medije. Kljub kritikam je Dodik danes napovedal čim prejšnje sprejetje zakona v skupščini entitete.