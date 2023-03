V Gruziji protesti proti zakonu o "tujih agentih" #video

Na tisoče ljudi je v torek v gruzijski prestolnici Tbilisi protestiralo proti spornemu predlogu zakona o preglednosti tujega vpliva, ki po mnenju kritikov omejuje svobodo tiska in zatira civilno družbo. Zakon je kritiziral tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je opozoril, da ta ni nezdružljiv z vrednotami in standardi EU.

Gruzijski parlament je v torek v prvi obravnavi potrdil predlog zakona o preglednosti tujega vpliva, po katerem bi se morali nevladne organizacije in neodvisni mediji, ki se več kot 20-odstotno financirajo iz tujine, registrirajo kot "tuji agenti".

Kritiki pri tem opozarjajo, da se zakon zgleduje po ruski zakonodaji, z njim pa bi lahko stigmatizirali in zatrli gruzijsko civilno družbo in neodvisne medije. Mnogi se tudi bojijo, da bi zakon lahko ogrozil prizadevanja Gruzije za članstvo v EU. Foto: Reuters

Do zakona je bil kritičen tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je opozoril, da bi zakon v sedanji obliki lahko povzročil "ohladitev civilne družbe in medijskih organizacij", je sporočila evropska služba za zunanje delovanje (EEAS).

"Ta zakon ni združljiv z vrednotami in standardi EU. Je v nasprotju z zastavljenim ciljem Gruzije, da se pridruži Uniji, kar podpira velika večina gruzijskih državljanov. Njegovo dokončno sprejetje bi lahko imelo resne posledice za naše odnose," je dodal in ob tem pozval Gruzijo, naj ohrani svojo zavezanost spodbujanju demokracije, pravne države in človekovih pravic.

Zaskrbljenost glede zakona je izrazil tudi tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price, ki je prepričan, da bo zakon posegal v nekatere pravice Gruzijcev, poroča britanski BBC.

S sprejetjem zakona bi se Gruzija pridružila seznamu nedemokratičnih in avtoritarnih postsovjetskih držav, kot so Belorusija, Tadžikistan in Azerbajdžan, ki so posnemale ruski zakon o omejevanju nevladnih organizacij.