Sakašvili po nekaj urah prekinil gladovno stavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

54-letni Sakašvili je bil lani premeščen v bolnišnico po 50-dnevni gladovni stavki v znak protesta proti zaprtju, ki so ga skupine za človekove pravice obsodile kot politično motivirano.

54-letni Sakašvili je bil lani premeščen v bolnišnico po 50-dnevni gladovni stavki v znak protesta proti zaprtju, ki so ga skupine za človekove pravice obsodile kot politično motivirano. Foto: Reuters

"Mihail Sakašvili je začel gladovno stavkati in zahteva, da se mu dovoli udeležba na sodnih obravnavah prek videopovezave," je iz civilne bolnišnice, kjer se že mesece zdravi pod oboroženim varstvom, za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njegov odvetnik Dito Sadzaglišvili.

Stavko prekinil po pozivu evropskih poslancev

Nekaj ur pozneje pa je Sakašvili sporočil, da je gladovno stavko prekinil zaradi poziva skupine evropskih poslancev. Prosili so ga, naj prekine gladovno stavko, "da ne bi dal izgovora zdravnikom, da bi za njegovo zdravstveno stanje krivili njegova dejanja", je zapisal v sporočilu, ki ga je povzela AFP.

Evropski poslanci so mu obljubili, da bodo uporabili vsa diplomatska sredstva, da mu zagotovijo zaščito minimalnih pravic, je dodal.

Neodvisni zdravniki, ki so pregledali Sakašvilija, so večkrat opozorili, da je njegovo življenje ogroženo, saj mu odrekajo ustrezno zdravljenje. Eden od zdravnikov je povedal, da je od pridržanja izgubil okoli 40 kilogramov.

Njegovi odvetniki so zahtevali odlog zaporne kazni, za danes predvideno sodno obravnavo pa so morali preložiti, ker oblastem ni uspelo urediti videopovezave med sodno dvorano in Sakašvilijevo bolnišnico.

Sakašvilija, ki je bil predsednik Gruzije med letoma 2004 in 2013, so zaradi zlorabe položaja aretirali 1. oktobra lani, kmalu po tem, ko se je iz izgnanstva v Ukrajini skrivaj vrnil v Gruzijo. Ustanovitelj glavnega gruzijskega opozicijskega gibanja je bil v odsotnosti obsojen na šest let zapora.