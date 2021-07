Na protestih proti paradi ponosa v Gruziji poškodovanih več deset novinarjev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na protestih proti shodu zagovornikov pravic skupnosti LGBTQI je bilo danes poškodovanih najmanj 40 novinarjev in drugih medijskih delavcev. Zaradi nasilja so za zvečer napovedano parado ponosa odpovedali.

Več sto protestnikov, ki nasprotujejo paradi ponosa, se je že zjutraj odpravilo na ulice prestolnice Tbilisi. Na več krajih, med drugim pred parlamentom in pred predstavništvom Združenih narodov, so se spopadli s policisti in napadli novinarje.

Po navedbah Mednarodnega inštituta za tisk (IPI) je bilo poškodovanih najmanj 40 medijskih delavcev. Od tega so jih morali osem prepeljati v bolnišnico, enega pa operirajo. Stanje vseh, ki jih zdravijo, je stabilno, je na Twitterju zapisal IPI. "Notranje ministrstvo mora zagotoviti, da se hitro poišče odgovorne in se jih preganja," so pozvali.

Organizatorji parade ponosa so sporočili, da so "homofobni napadalci" vdrli tudi v njihove prostore.

Zaradi nasilja so se odločili za odpoved za nocoj načrtovane parade. "Ne moremo tvegati človeških življenj in iti na ulice, ki so polne nasilnih napadalcev."

Ob tem so bili kritični do izjav premierja Iraklija Garibašvilija, ki je danes izrazil nasprotovanje dogodku skupnosti LGBTQI. Dejal je, da je ta "nesprejemljiv za velik del gruzijske družbe". Opozicijo in nekdanjega predsednika Mihaila Sakašvilija, ki je v izgnanstvu, je obtožil, da stojita za parado ponosa, katere namen je povzročiti družbene nemire.

Paradi ponosa močno nasprotuje tudi pravoslavna cerkev v Gruziji, ki je ljudi pozvala, naj se zberejo na javni molitvi proti temu dogodku.

Gruzijska predsednica Salome Zurabišvili ter veleposlaništva EU, ZDA, Nemčije in več drugih držav so obsodili današnje nasilje.