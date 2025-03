Nekdanjemu predsedniku Gruzije Sakašviliju dodatna zaporna kazen

Sodišče v Tbilisiju je danes zaprtega nekdanjega predsednika države Mihaila Sakašvilija obsodilo na še štiri leta in pol zapora, ker je leta 2021 ob vrnitvi iz izgnanstva nezakonito prečkal gruzijsko mejo. Po besedah sodnika skupna zaporna kazen za nekdanjega voditelja zdaj znaša 12 let in pol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.